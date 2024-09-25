«Произошла череда катастроф, как перед развалом СССР» 3 25.09.2024, 9:25

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Соратник Гиркина заявил о кризисе государственного управления в России.

Пораженчество захлестывает российских ультрапатриотов спустя 2 с половиной года войны. Известный Z-военкор, член так называемого «Клуба рассерженных патриотов» Максим Калашников публично прогнозирует России распад из-за «СВО». Соответствующее видеообращение к сторонникам Калашников опубликовал 24 сентября, передает Dialog.UA.

Калашников весьма дерзко отзывается о высшем военно-политическом руководстве России, констатируя «распад системы государственного управления». Он высказал уверенность, что с такими руководителями одержать победу в войне не получится.

«Куда мы угодили? Есть ли будущее в этой войне? Вот смотрю я на то, что происходит и, вы знаете, победители в войне так не выглядят… Есть одна причина, которая заводит боевые действия в позиционный тупик. Это распад системы государственного управления в стране… Поток просто «черных» новостей, негатива. Вот мы только что видели с вами удары по арсеналам ГРАУ в Торопце, был удар по Тихорецку, тоже по боеприпасам… Все уже обсуждают неудачный запуск нашей ракеты «Сармат». Ну и хватает всего остального. Эта стрельба в Москве, открытый конфликт кланов Кадырова и Керимова. Вы сами понимаете, что там и Северный Кавказ может завибрировать. Это гибель Эрнеста и Гудвина… Люди деморализованы — куда идти в армию, если тебя там «обнуляют»? (...) Все это начинается с прорыва (ВСУ — ред.) в Курск, а то и вообще с потопления крейсера «Москва», с неудач 2022 года… Мне напоминает не победу, а череду катастроф и провалов, от которых в Советском Союзе пошли 1986 года… Дежавю полное», — рассказал Калашников.

Он добавил, что Россия столкнулась с «кризисом госуправления» в результате отрицательного кадрового отбора в высшем руководстве России.

«С таким госаппаратом войны не выигрываются. Госсистема становится коллективным слабоумным… Дальше может быть просто распад. Либо власть предпринимает очень недюжие такие, нетривиальные усилия, чтобы победить, (...) либо нам придется готовиться к самому худшему», — заявил Z-пропагандист.

И самое худшее, по его версии, это внутренние бунты в России с дальнейшим распадом страны на части.

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