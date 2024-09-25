Трампу сообщили о намерении Ирана его ликвидировать 10 25.09.2024, 9:35

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Разведка проинформировала кандидата в президенты США.

Сотрудники разведки проинформировали кандидата в президенты США Дональда Трампа о реальных угрозах его убить. Они исходили от Ирана.

Об этом сообщает Axios.

Как пишет издание, об этом во вторник, 24 сентября, сообщили представители предвыборного штаба Трампа. Так, директор по коммуникациям предвыборной кампании республиканца Стивен Чунг заявил, что сотрудники Управления директора национальной разведки (ODNI) проинформировали бывшего президента «относительно реальных и конкретных угроз со стороны Ирана убить его в попытке дестабилизировать обстановку и посеять хаос» в США.

«Сотрудники разведки установили, что эти постоянные и скоординированные атаки усилились за последние несколько месяцев, и сотрудники правоохранительных органов всех ведомств работают над тем, чтобы обеспечить защиту президента Трампа и отсутствие вмешательства в выборы», - сказал Чунг.

В свою очередь представитель ODNI в электронном письме во вторник вечером подтвердил проведение брифинга, но отказался сообщить какие-либо подробности.

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