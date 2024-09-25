«Пропадает талант садовода»
- 25.09.2024, 10:04
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Житель Гродно вырастил виноград на втором этаже.
В TikTok опубликовали ролик, в котором показали виноград на втором этаже жилого дома в Гродно. Одна часть комментаторов ролика восхитилась увиденным, кто-то же раскритиковал решение, пишет telegraf.news.
На ролике видно, что виноград «охватил» несколько окон. «Вот хозяйственник, у меня в огороде не растет, нет урожая: то болеет, то еще какая хвароба нападет, а тут на балконе», — отметила одна комментаторша.
Другая написала, что виноград растет на самом деле с земли: «Просто плети пустил высоко, а снизу все обрезал лишнее. Я так поняла по видео».
«Скоро затемнит виноградником все окна дома. Так себе будет ситуация», — высказала мнение еще одна пользовательница TikTok. Ей ответили, что «ничего не затемнит», если обрезать виноград ежегодно. «У такого толкового хозяина все будет под контролем, вне всяких сомнений», — категорично высказалась комментаторша.
«Вот где пропадает талант садовода-огородника. А пусти его на пару соток земли, что будет?» — задалась вопросом другая.
«Красиво же, и с пользой. Молодец!» — похвалила третья.
Еще одна пользовательница рассказала, что виноград на этом доме плодоносит не первый год: «Грозди большие, дочка сказала «вкусный», угощал».