Братья Алексей и Илья Протасы впервые сыграли вместе за «Вашингтон»
- 25.09.2024, 10:13
Это был предсезонный матч против «Бостона».
Белорусские хоккеисты, братья Алексей и Илья Протасы впервые сыграли вместе за «Вашингтон». Это был предсезонный матч против «Бостона» (2:4). Братья играли в разных звеньях, но в конце второго периода вышли на лед вместе. Алексей мог забросить шайбу, но попал в штангу, сообщает «Еврорадио».
«Это мечта — быть в одной команде. Это что-то особенное для нас», — сказал он.
Алексею Протасу 23 года. Он выступает за «Вашингтон» с 2021 года. Илье Протасу 18 лет. В этом году он подписал контракт новичка с клубом НХЛ.
“[It was] special for us ... That was a great opportunity.”— Washington Capitals (@Capitals) September 25, 2024
Ilya Protas after playing in his first NHL preseason game alongside his brother tonight against the Bruins.#CapsBruins pic.twitter.com/ai230j3Arx