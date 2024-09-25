Братья Алексей и Илья Протасы впервые сыграли вместе за «Вашингтон» 25.09.2024, 10:13

Илья и Алексей Протасы

Фото: x.com/Capitals

Это был предсезонный матч против «Бостона».

Белорусские хоккеисты, братья Алексей и Илья Протасы впервые сыграли вместе за «Вашингтон». Это был предсезонный матч против «Бостона» (2:4). Братья играли в разных звеньях, но в конце второго периода вышли на лед вместе. Алексей мог забросить шайбу, но попал в штангу, сообщает «Еврорадио».

«Это мечта — быть в одной команде. Это что-то особенное для нас», — сказал он.

Алексею Протасу 23 года. Он выступает за «Вашингтон» с 2021 года. Илье Протасу 18 лет. В этом году он подписал контракт новичка с клубом НХЛ.

“[It was] special for us ... That was a great opportunity.”



Ilya Protas after playing in his first NHL preseason game alongside his brother tonight against the Bruins.#CapsBruins pic.twitter.com/ai230j3Arx — Washington Capitals (@Capitals) September 25, 2024

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