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Братья Алексей и Илья Протасы впервые сыграли вместе за «Вашингтон»

  • 25.09.2024, 10:13
Братья Алексей и Илья Протасы впервые сыграли вместе за «Вашингтон»
Илья и Алексей Протасы
Фото: x.com/Capitals

Это был предсезонный матч против «Бостона».

Белорусские хоккеисты, братья Алексей и Илья Протасы впервые сыграли вместе за «Вашингтон». Это был предсезонный матч против «Бостона» (2:4). Братья играли в разных звеньях, но в конце второго периода вышли на лед вместе. Алексей мог забросить шайбу, но попал в штангу, сообщает «Еврорадио»

«Это мечта — быть в одной команде. Это что-то особенное для нас», — сказал он.

Алексею Протасу 23 года. Он выступает за «Вашингтон» с 2021 года. Илье Протасу 18 лет. В этом году он подписал контракт новичка с клубом НХЛ.

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