Дипломатическая шизофрения
- Телеграм-канал «СерпомПо»
- 25.09.2024, 10:13
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Это лицо и голос Захаровой.
«Решительно осуждаем … масштабные военные нападения. Особо хотели бы подчеркнуть нашу принципиальную позицию о категорической недопустимости неизбирательных атак, жертвами которых становятся гражданские лица»
Кто это говорит?
Наверное, какой-нибудь западный политик. Или «иноагент». Возможно, что «нежелательный», он же «террорист», «экстремист», «дискредитатор армии».
О чем речь?
Конечно же, о «спецоперации» Путина.
Но вы ошибаетесь, если так подумали.
Это лицо и голос МИД – Захарова. И говорит она об ударах Израиля по Ливану.
То есть, «там вижу, здесь не вижу».
Молчали бы, как говорится, «в тряпочку», имея в виду, что натворили за два с половиной года.
Телеграм-канал «СерпомПо»