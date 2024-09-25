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Дипломатическая шизофрения

  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 25.09.2024, 10:13
  • 3,022
Дипломатическая шизофрения

Это лицо и голос Захаровой.

«Решительно осуждаем … масштабные военные нападения. Особо хотели бы подчеркнуть нашу принципиальную позицию о категорической недопустимости неизбирательных атак, жертвами которых становятся гражданские лица»

Кто это говорит?

Наверное, какой-нибудь западный политик. Или «иноагент». Возможно, что «нежелательный», он же «террорист», «экстремист», «дискредитатор армии».

О чем речь?

Конечно же, о «спецоперации» Путина.

Но вы ошибаетесь, если так подумали.

Это лицо и голос МИД – Захарова. И говорит она об ударах Израиля по Ливану.

То есть, «там вижу, здесь не вижу».

Молчали бы, как говорится, «в тряпочку», имея в виду, что натворили за два с половиной года.

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