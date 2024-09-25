Politico: Белый дом нашел «обходной путь», чтобы продолжить предоставлять оружие Украине 25.09.2024, 10:26

1,370

Администрация Байдена работает над «планом Б».

Белый дом нашел «обходной путь», чтобы продолжить предоставлять военную помощь Украине. Администрация американского президента Джо Байдена работает над «планом Б», чтобы расширить свои полномочия для отправки в Украину американского оружия и техники на сумму 5,9 млрд долларов до окончания финансового года в конце сентября.

Используя этот «обходной путь», администрация Байдена может объявить об использовании оставшейся помощи в ближайшие месяцы. Но таким образом США смогут отправить Украине только такие виды вооружения, которые уже ранее поставлялись, а новые типы вооружения, которых не было в предыдущих поставках, в список не попадут. Об этом пишет Politico.

Полномочия по предоставлению помощи Украине, которые были получены в апреле этого года, позволяют Пентагону использовать собственные запасы для быстрой отправки вооружений нашему государству.

Пентагон с полномочиями по оказанию помощи Украине, которые были получены в апреле этого года, имеет возможность использовать собственные запасы для быстрой отправки вооружений нашему государству. Затем деньги тратятся на замену этого оборудования в арсеналах США. Однако эти полномочия заканчиваются с началом нового финансового года 1 октября.

«Этот новый обходной путь, который требует от администрации объявить об использовании оставшейся помощи в ближайшие месяцы - позволит Пентагону продолжить поставки оружия в Киев. Но в рамках этого метода США не смогут поставлять новые типы оружия, которых не было в предыдущих поставках», - отмечает издание.

По словам представителя Пентагона подполковника Чарли Дица, при условии своевременной реализации поставки оружия «без проблем» могут продолжиться и после окончания финансового года.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com