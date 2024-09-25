В Беларуси змеи все чаще заползают в дома
- 25.09.2024, 10:43
Спасатели рассказали, что в таких случаях делать.
На Браславщине участились случаи, когда змеи заползают в жилище человека, пишет районная газета «Браславская звезда». Как выгнать непрошеных гостей, рассказали в МЧС.
В случае появления змеи в вашей квартире спасатели настоятельно рекомендуют не пытаться изловить ее самостоятельно.
Жильцам следует покинуть дом, предупредить родных, соседей об инциденте и вызвать на место спасателей.
«Ожидайте прибытия специалистов для оказания помощи», — посоветовали в МЧС.