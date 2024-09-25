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В Беларуси змеи все чаще заползают в дома

  • 25.09.2024, 10:43
В Беларуси змеи все чаще заползают в дома

Спасатели рассказали, что в таких случаях делать.

На Браславщине участились случаи, когда змеи заползают в жилище человека, пишет районная газета «Браславская звезда». Как выгнать непрошеных гостей, рассказали в МЧС.

В случае появления змеи в вашей квартире спасатели настоятельно рекомендуют не пытаться изловить ее самостоятельно.

Жильцам следует покинуть дом, предупредить родных, соседей об инциденте и вызвать на место спасателей.

«Ожидайте прибытия специалистов для оказания помощи», — посоветовали в МЧС.

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