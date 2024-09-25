Стало известно, чем белорусы стали чаще болеть после ковида 25.09.2024, 10:49

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Гомельские медики рассказали подробности.

После пандемии коронавируса самыми частыми причинами ухода на больничный у белорусов стали болезни органов дыхания, костно-мышечной системы и соединительной ткани. Такие данные получили гомельские исследователи в ходе двухлетнего наблюдения, рассказала старший преподаватель кафедры поликлинической терапии и общеврачебной практики Гомельского медуниверситета Ольга Никифорова, пишет портал «Здоровые люди».

Медик отметила, что после пандемии COVID-19 у многих людей обострились хронические заболевания и появились новые проблемы со здоровьем. К врачам различных специальностей начали обращаться пациенты с самыми разными жалобами. В связи с этим в Гомельском медуниверситете решили провести исследование, чтобы выяснить, что это: осложнения после коронавируса, осложнения, связанные с коморбидностью (когда несколько хронических заболеваний активированы одной причиной), либо же это присоединение какой-то новой инфекции, или это последствия тяжелого течения COVID-19 и госпитализации.

Целью одного из таких исследований было разработать алгоритм прогнозирования постковид-ассоциированной патологии.

Группу из 135 совершеннолетних пациентов наблюдали на протяжении двух лет. Все они перенесли коронавирус в легкой форме либо средней степени тяжести, как и большинство белорусов. Особое внимание акцентировали на пациентов среднего возраста (45−59 лет), потому что именно этот возраст — один из самых уязвимых.

«Интересно, что число дней больничного росло: 1433 случая в 2022 году и 2116 в 2023-м. Средняя продолжительность нахождения на бюллетене составила 13,8 и 15,3 дня соответственно», — рассказала Никифорова.

Самым частым заболеванием, которые выявляли врачи у белорусов после пандемии среди всех групп как трудоспособного, так и нетрудоспособного возраста, стали болезни органов дыхания. На втором месте — заболевания костно-мышечной системы и соединительной ткани (их количество выросло в 2023 году по сравнению с 2022-м). Значительный скачок в 2023 году произошел у болезней системы кровообращения.

Кроме того, некоторые белорусы повторно болели коронавирусом в 2022-м и 2023-м годах. Исследователи полагают, что это связано с особенностями иммунитета и нарушениями ряда функций, которые возникли из-за развития постковидного синдрома в результате перенесенного коронавируса.

«Отмечались связанные с перенесенным COVID-19 болезни кожи и подкожной сетчатки, органов пищеварения, острые хирургические заболевания, новообразования, болезни мочеполовой системы», — перечислила по убыванию Ольга Никифорова.

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