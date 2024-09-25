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«Это чат школы или исправительной колонии?»

  • 25.09.2024, 10:58
  • 1,168
«Это чат школы или исправительной колонии?»

Белоруска рассказала о пропаганде в школах.

Начался учебный год, а с ним на головы родителям начали литься и идеологические помои, пишет читательница сайта Charter97.org:

— Классная руководительница попросила родителей присоединиться к школьному телеграм-сообществу, чтобы быть в курсе всех событий. Открываю чат, а первая новость, которая появляется у меня перед глазами, заставляет меня еще раз взглянуть, правильно ли я перешла через ссылку.

Чат меня встретил новостью: «Милиция приглашает гостей на свой день рождения — в программе викторины и квесты, игровые площадки ГАИ и ОМОН».

Представила те площадки: ОМОН, дворик Окрестина, стон людей, резиновые дубинки.

Листаю далее: встреча с инспектором ИДН: «Что детям нужно знать о времяпрепровождении на флэтах и вписках».

Пришлось погуглить, чтобы понять, о чем речь, ведь если слово «flat» мне знакомо, но о «вписках» я не знала ничего.

Следующее школьное событие: «Встреча председателя организации ветеранов Белорусского общественного объединения ветеранов». Возник только один вопрос: ветеранов чего?

Следующая новость в школьной ленте: «Как ребенку не стать жертвой преступления».

Ну и среди этого всего было кое-что и для души: просмотр спектакля «Хатынь».

Единственная радость от школьного Telegram — это объявления о школьных обедах. Хоть какое-то напоминание, что это все же чат школы, а не исправительной колонии.

Был в группе и материал для родителей: «Как правильно учиться с детьми". Дальше листать не захотелось, так как я, отработав 8 часов, не могу учиться с детьми. Как-то мы сами справлялись.

Пролистав ленту, вышла из группы и пошла поговорить с детьми на тему, как противостоять пропаганде и анализировать информацию.

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