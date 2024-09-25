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Трамп: Мне сказали, что россияне победили Наполеона и Гитлера

  • 25.09.2024, 11:00
  • 1,076
Трамп: Мне сказали, что россияне победили Наполеона и Гитлера
Дональд Трамп

Кандидат от республиканцев заявил, что «выведет США из войны».

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп, выступая на предвыборном мероприятии в Джорджии, заявил, что выведет США из войны в Украине, если возглавит страну.

По мнению Трампа, действующий президент Джо Байден и вице-президент, кандидат на пост главы государства от демократов Камала Харрис «втянули» США в конфликт, и страна «застряла» в нем. Трамп полагает, что именно он способен завершить военные действия, о чем регулярно заявляет.

Трамп напомнил слова Байден о том, что США будут помогать Украине, пока не будет достигнут мир. «Что произойдет, если они [россияне] победят? Вот что они делают — они воюют. Кто-то однажды сказал мне, что они победили Гитлера, они победили Наполеона. Вот что они делают», — заявил 78-летний кандидат от республиканцев.

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