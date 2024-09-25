Reuters: Россия планирует передать йеменским хуситам противокорабельные ракеты 1 25.09.2024, 11:08

Переговоры ведет Иран.

Иран выступает посредником в переговорах между Россией и йеменскими хуситами по передаче современных противокорабельных ракет.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что Россия пока не решила передать ракеты «Яхонт» (известные как П-800 «Оникс» - ред.), которые позволят боевикам точнее поражать коммерческие суда в Красном море и усилят угрозу для американских и европейских военных кораблей, которые их защищают.

Двое знакомых с переговорами местных чиновников сообщили, что хуситы и россияне встречались в Тегеране, по меньшей мере, дважды в этом году, и что переговоры о предоставлении десятков ракет с радиусом действия около 300 км продолжаются, а дальнейшие встречи в Тегеране ожидаются в течение следующих недель.

Один из источников сообщил, что переговоры начались при президенте Ирана Эбрагиме Раиси, который погиб в майской аварии вертолета.

С ноября хуситы неоднократно наносили удары с использованием беспилотников и ракет по судам в важнейших судоходных путях Красного моря, чтобы продемонстрировать поддержку палестинцам в войне с Израилем в Секторе Газа.

Они потопили, по меньшей мере, два судна и захватили еще одно, нарушив мировую морскую торговлю, заставив судоходные компании перенаправлять грузы, увеличив расходы на страхование судов, курсирующих по Красному морю.

Ранее Россия поставляла ракеты «Яхонт» организации «Хезболла», поддерживаемой Ираном.

«Россия ведет переговоры с хуситами о передаче сверхзвуковых противокорабельных ракет «Яхонт», Иранцы выступают посредниками в переговорах», - заявил источник в западной разведке.

Официальный спикер йеменских хуситов сказал, что не слышал о подобных переговорах.

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