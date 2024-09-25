«Ник и Майк»: Внутри режима Лукашенко началась турбулентность 25.09.2024, 11:13

Есть проблемы и с Москвой.

В поездке Лукашенко на полигон очень важно было следить за руками, пишет Telegram-канал «Ник и Майк»:

— Досужие разговоры про войну и роль беспилотников - это всего лишь мишура, за которой скрывались более серьезные вещи.

Воевать синепалый агрофюрер может только с безоружными. Ни для одной армии страны соседей его воинство не представляет угрозы. Воевать некому и некем, поэтому и проверять не хочется.

Слушать заявления про мощь беспилотников от того, кто еще пару лет назад относился к ним не более, как к большим авиамоделям, забавно. А чего еще ожидать от человека, который буквально на прошлой неделе удивлялся тому, как выращивают яблоки по более менее современным технологиям. Уровень знаний хунты о современном мире неумолимо скатывается до туземного.

Однако Ник обратил внимание на другую часть — обещание «ператрахнуть» силовиков. После 2020 года оставшиеся служить агрофюреру бандиты в самых разных погонах чувствовали себя хозяевами жизни. Однако покупка внешней лояльности и освобождение от химеры совести дорого обошлись и самому Лукашенко.

Внешне монолитная система пронизана межличностными конфликтами различных группировок. Зачистка от более менее национально ориентированных кадров привела к тому, что лояльных Лукашенко оказалось меньше, чем лояльных Кремлю карьеристов.

Попытки договариваться с Западом и Украиной, чтобы создать поле для маневра, активно саботируются и блокируются пророссийским лобби. От этой группировки привычным корчеванием и посадками уже избавиться не получается.

Тем более вариант поведения выбран в итоге самый худший — бессистемная суета.

7-й срок в Москве не одобряют, и это создает дополнительную турбулентность внутри режима. Надежды на большую войну, например на Ближнем Востоке, себя пока не оправдали.

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