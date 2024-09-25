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В РФ военный убил женщину, приняв ее за шпионку из-за слухового аппарата

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  • 25.09.2024, 11:19
  • 7,246
В РФ военный убил женщину, приняв ее за шпионку из-за слухового аппарата

Сам аппарат он посчитал записывающим устройством для прослушки.

В Санкт-Петербурге курсант военной академии расправился над слабослышащей женщиной, приняв ее за шпионку из-за слухового аппарата, пишет nv.ua.

Как сообщается, 28-летний Николай Тихонов познакомился со своей 41-летней жертвой в клубе, после чего поехал к ней домой.

По словам курсанта, женщина представилась иностранкой и расспрашивала его про военную службу, поэтому, когда он услышал звук, издаваемый ее слуховым аппаратом, то решил, что это «устройство для прослушки», а сама она «украинская шпионка».

«Сначала Тихонов ударил ее по голове кулаком, а когда пострадавшая упала, продолжил бить ее по голове ногами. Скорую помощь курсант вызвал сам, но спасти женщину не удалось. Во время задержания Тихонов был пьян. До поступления в академию он служил по контракту. В учебном заведении его характеризуют «исключительно с положительной стороны», — говорится сообщении.

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