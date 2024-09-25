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Белорус: В мясо-молочной промышленности произошел коллапс

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  • 25.09.2024, 11:21
  • 6,634
Белорус: В мясо-молочной промышленности произошел коллапс

На днях это признавали высокопоставленные лукашисты.

Читатель сайта Charter97.org пишет о проблемах в белорусском сельском хозяйстве:

— Заместитель управления ГСК Валерий Скрипкин рапортует, что имеются хозяйства, незаполненные дойным поголовьем более 10 лет.

По стране сейчас 9 тысяч свободных скотомест. Но это не мешает режиму строить 60 новых мясо-молочных комплексов. Распилы сами не появятся.

Заместитель премьера Юрий Шулейко заявил, что современные мясокомбинаты, например — в Орше и Глубоком, загружены на 30-50%, не самоокупаемые и не могут гасить кредиты. Элементарно не хватает поголовья на убой и переработку. К тому же западные рынки отсекли санкции, Россия покупает по минимальным ценам, постоянно вводятся запреты на продукцию из-за качества.

Если добавить низкие зарплаты в мясо-молочной отрасли и катастрофическую нехватку кадров, то получается полная «крепкохозяйственная красотища».

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