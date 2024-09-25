Стратегия Путина Юрий Богданов

25.09.2024, 11:24

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О «мирных планах» и дипломатии

Эта политизация обсуждения дипломатического трека немного утомила. Потому что Украина, как государство, с начала войны должна строить дипломатический трек, предусматривающий возможность наступления мира при выполнении определенных условий.

Почему? В том числе для того, чтобы удовлетворить ключевой запрос украинских партнеров в США и Европе. Потому что до сих пор вполне логично живут страхи Третьей мировой, хаоса в России или подпадание РФ под полную зависимость от Китая. Так же существует нежелание, чтобы российские ресурсы исчезли с рынка. Ибо считается, что исчезновение с рынка российских нефти, металлов или удобрений будет представлять глобальную проблему. И это верно. Потому и живет концепция «не-поражения» России.

С другой стороны, в США и Европе не желают поражения Украины. Если уточнять параметры «не-поражения», то они выглядят примерно так: Украина не должна исчезнуть, потерять большинство своей территории, превратиться в сателлита России. То есть «не-поражение» Украины – это ее существование как независимого и дееспособного государства, но вопрос границ или альянсов – второстепенен.

В итоге у этой войны вообще может не быть победителей. Как после мировой войны, когда все привлеченные совсем скоро оказались в состоянии глубокого социального, экономического и политического кризиса. Соответственно, при таких формах мышления тема необходимости договориться о мире идет постоянно. Особенно когда главный центр напряжения давно сместился на восток, где вокруг Юго-Восточной Азии (из ее почти 700 млн населения) идет ожесточенная конкуренция.

Владимир Путин этой стратегической неопределенностью пользуется, как умеет. Его задача – пережить украинскую способность воевать. Даже если политика в перспективе нескольких лет ведет Россию к катастрофе (а она ведет). Даже если она поступила так, что за 2,5 года Россия практически уничтожила весь накопленный запас прочности СССР (а она уничтожила). Он надеется пережить Украину. Украинцы должны этого не допустить. Или дождавшись, как он падет. Или впрыгнув в переговоры при лучшей конъюнктуре.

Так что, если в западном истеблишменте тема переговоров жива, то нам важно «формировать» украинскую позицию. Фиксировать на бумаге важные уступки потенциальному миру. Усиливать потенциальные переговорные позиции. В том числе – в контексте восстановления страны, без которой какой-либо исход войны будет отложенной катастрофой.

Логика «дайте нам оружие, чтобы мы могли вести переговоры на адекватных условиях» – адекватна. Да, мы украинцы не отказываются от переговоров, но дайте нам возможность быть к ним готовы.

То же – относительно требования давления на экономику РФ. При всей кривизне санкций давление уже существенно отразилось на российской экономике, которая уже сейчас крайне перегрета. Кризис российской экономики тоже является шагом к тому же справедливому миру.

Позиция, продвигаемая на Саммите мира Украина и украинские партнеры, где постепенно формировались базовые обязательные условия начала переговоров (например, возвращение Украине Запорожской АЭС или обеспечение безопасности украинского продовольственного экспорта) – о том же.

Да, мне тоже очень хочется, чтобы Запад дал нам буквально все возможное оружие, включая крылатые ракеты, сотни самолетов с пилотами и все вот это. Чтобы Россию растоптали через несколько недель-месяцев. И чтобы человеческие жертвы были минимизированы. Но работать приходится с тем, что есть – на военном, дипломатическом, экономическом, юридическом направлениях. С пониманием логики украинских партнеров, потому что других все равно не будет.

Поддержка проукраинской коалиции (в том числе благодаря демонстрации дипломатической адекватности), поддержка санкций, давление на экономику РФ, удары дальнобойным оружием, долгосрочные гарантии могут привести к тому, что Кремль больше не сможет продолжать войну. Или будет считать дальнейшие боевые действия критической угрозой собственному существованию.

Только это заставит Путина или его преемника искать мир на украинских условиях или через компромиссные решения, приемлемые для Украины.

И да. Благодарю украинских дипломатов за добросовестную и героическую работу. Они делают больше, чем мы могли мечтать. Спасибо.

Юрий Богданов, «Фейсбук»

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