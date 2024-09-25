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В Минске силовики задержали завуча школы

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  • 25.09.2024, 11:33
  • 7,966
В Минске силовики задержали завуча школы

Она отрицает свою вину.

Заместителя директора по учебной работе одной из минских школ задержали по подозрению в оставлении комментариев. Ее «покаянное» видео опубликовал 25 сентября приближенный к ГУБОПиК телеграм-канал.

— Сегодня я нахожусь в милиции Минска по подозрению в оставлении комментариев. Я комментарии не оставляла, — сказала женщина.

В ролике, который опубликовал приближенный к ГУБОПиК телеграм-канал, показаны также посты, которые, как утверждают авторы ресурса, были оставлены задержанной. В них содержалась критика действий силовиков и чиновников.

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