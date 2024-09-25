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Белоруска шесть лет не ходила в отпуск

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  • 25.09.2024, 11:55
  • 3,106
Белоруска шесть лет не ходила в отпуск

Каждый раз начальство говорило, что он не положен.

Кажется, это рекорд: гомельчанка 6 лет не могла пойти в отпуск. Она работала в медучреждении, но решила взять подработку уборщицей в другом месте, чтобы подкопить на пенсию, сообщает onliner.by.

— Ежегодно обращалась к нанимателю и устно, и письменно с просьбой предоставить мне трудовой отпуск, однако каждый раз получала отказ со словами: «Уборщице он не положен», — говорит женщина, историю которой описывает издание 1prof.by.

Гомельчанка пошла к профсоюзному юристу, тот подтвердил, что трудовой отпуск положен всем работникам, вне зависимости от должности и заключенного трудового договора (по основному месту работы или по совместительству).

Наниматель признал, что работнице действительно не давали отпуск, и предложил ей задним числом заключить договор подряда: в таком случае отпуск действительно не положен — дни отдыха за 6 лет потерялись бы.

Когда женщина отказалась его подписывать, ей компенсировали непредоставленный отпуск за 2 года.

Но и тут наниматель оказался неправ: компенсировать деньгами можно только часть отпуска, которая превышает 21 день, а в этой ситуации работница вообще не была в отпуске. В итоге нанимателю все-таки придется по закону отправить работницу в отпуск.

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