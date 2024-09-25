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Полковник ВСУ: Россияне готовы отдать весь левый берег Сейма в Курской области

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  • 25.09.2024, 11:59
  • 2,624
Полковник ВСУ: Россияне готовы отдать весь левый берег Сейма в Курской области
Роман Свитан

В Кремле считают эту территорию незначительной.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан в сводке для «24 Канала» рассказал, что Курщина – это меньше, чем 1% всей территории России.

Свитан отметил, что россияне понимают, чтобы Украина захватила Курскую область полностью, ей нужна полумиллионная армия, которой сейчас просто нет. С точки зрения логики они готовы не отдать ее, а подождать. Даже имея в виду, что Силы обороны Украины сейчас максимально усилятся, то все равно будут контролировать только левый берег Сейма.

«Они с этим смирились и начали отстраивать на правом берегу Сейма определенные фортификационные оборонительные сооружения. Они уже готовы левый берег Сейма отдать. Никакое информационное давление, никакое давление населения никак не воспринимаются Кремлем. Наши действия проходят там по 2 задачам: обеспечение безопасности Сумщины и сковывание вражеских сил»,

– отметил полковник запаса ВСУ.

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