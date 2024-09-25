Карбалевич: Лукашенко постоянно боится 1 25.09.2024, 12:04

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Валерий Карбалевич

Власти опасаются каких-то внутренних волнений.

Белорусов в очередной раз призвали готовиться к войне, которую «пока никто против нас не развязывает».

Александр Лукашенко 24 сентября провел совещание с участием премьер-министра и руководителей силовых ведомств на военном полигоне Обуз-Лесновский. В его заявлениях традиционно уже говорилось о военной угрозе. Дроны стали одной из главных тем встречи.

Политический обозреватель «Радио Свобода» Валерий Карбалевич объяснил «Филину», что могут означать заявления, сделанные на полигоне.

— Я бы посмотрел на ситуацию несколько шире, потому что Лукашенко говорил не только о беспилотниках. Он говорил об армии в целом, о том, что ее следует привести в состояние полной боевой готовности.

Что надо еще раз всех проверить, еще раз всех мобилизовать. Причем не только военных, но и народное ополчение, территориальную оборону и даже охотников и рыболовов. И создать какое-то новое подразделение из контрактников.

То есть эта политика милитаризации, милитаристская лихорадка продолжается все время, особенно с начала войны России против Украины. И можно сказать, что с начала войны Лукашенко почти два раза в месяц проводил совещания, посвященные обороне.

И теперь он просто вернулся к этой практике. И сейчас стоит задача поддерживать не только армию, но и общество в состоянии мобилизационной готовности. То есть формирование крепости в осаде. Враг вокруг, враг внутри – вот почему нужна мобилизация.

Это необходимо для того, чтобы поддерживать государственный аппарат, властные структуры, бюрократию и общество в целом в состоянии постоянной мобилизации.

Это помогает поддерживать дисциплину и развязывает руки для политических репрессий. В конце концов, если мы готовимся к войне, какие игры в демократию или либерализацию можно здесь вести? Осажденная крепость — идеальная модель сохранения власти. И это идеальная модель всех недемократических режимов.

Лукашенко постоянно обращается к этой теме, чтобы поддержать атмосферу неминуемой войны. И именно поэтому он такой противоречивый. С одной стороны, он говорит, что мы готовимся к войне. С другой стороны, он не видит никаких признаков того, что на нас собираются напасть.

Что касается дронов, то война на Украине показала, что они являются очень эффективным оружием, учитывая их стоимость и качество. Действительно, можно сказать, что эта война привела к серьезным изменениям в военной тактике благодаря беспилотникам.

И то, что он обратился к этой теме, вполне понятно. Я думаю, что все армии мира сегодня обратились к теме дронов, потому что это на самом деле очень эффективно. И то, что украинские дроны творят на территории России, только подчеркивает это.

А если говорить о российских дронах, то это неприятная тема. И я не хочу озвучивать это лишний раз. О ней Лукашенко рассказал во время торжественной речи 17 сентября. Он говорил о ней весьма косвенно. Он всячески скрывал, что российские дроны несут в себе какую-то опасность и угрозу.

Ему невыгодно вступать в какую-то полемику с Россией. И тем более, судя по всему, причина этих полетов в том, что украинская система РЭБ смогла перенаправить эти дроны. Они летят совсем в другом направлении, чем следовало бы.

А что здесь можно сделать в таких условиях, если это основная причина, сказать сложно. Эту проблему невозможно решить, пока в Украине идет война.

Беда здесь в том, что все это разрушает пропагандистский миф о мирном небе над нашей страной. И что Лукашенко – гарант этого мирного неба, гарант безопасности. Это главный тезис, с которым он собирается идти на президентские выборы.

А российские дроны в небе над Беларусью портят эту картину. И поэтому лучше о них лишний раз не упоминать.

— Еще один характерный момент. Лукашенко неоднократно призывал готовиться к войне, говорил о ней так, будто это решенный момент. И при этом он предупредил присутствующих, что прямо сейчас мы наведем порядок в сельском хозяйстве, а зимой возьмемся за армию, КГБ и других силовиков. Что это было? Будто на горизонте война, а у нас все по календарному графику.

— Скорее всего, сам Лукашенко не верит в скорую войну, в то, что Беларусь подвергнется нападению. И поэтому все учения лучше проводить зимой, когда на полях лежит снег. В этом плане все логично.

А тот факт, что в обороне задействована не только армия, но и МВД, КГБ, территориальная оборона и даже охотники и рыболовы, говорит о том, что это не только внешняя угроза режиму.

Власти постоянно опасаются каких-то внутренних волнений. Ведь те же охотники или ополченцы вряд ли представляют угрозу какому-либо внешнему врагу. Скорее, они могут быть вовлечены во времена внутренних беспорядков. Например, против рейда солдат из полка Калиновского. И именно поэтому они постоянно держат эту угрозу в уме.

Лукашенко почему-то думает, что на защиту режима во время таких беспорядков встанет весь народ. Почему он так думает - это его проблема. И то, что речь идет не только о внешнем конфликте, но и о внутреннем, мне кажется очевидным.

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