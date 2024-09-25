WP: Украина может начать контрнаступление в 2025 году 3 25.09.2024, 12:11

1,732

Но есть два условия.

Украинские военные могут начать контрнаступление в 2025 году, однако для этого есть несколько условий. Такое контрнаступление станет возможным, если наше государство увеличит мобилизационные возможности, а западные партнеры будут предоставлять больше оружия и в более короткие сроки.

Такое мнение высказал старший научный сотрудник Совета по международным отношениям Макс Бут в своей статье для The Washington Post. По его мнению, защитники Украины могли бы начать контрнаступление при условии наращивания мобилизации и ускоренных поставок западного вооружения.

Он отметил, что украинцы сейчас ведут самую тяжелую часть войны. Ближайшие месяцы будут очень сложными для Украины, ведь она будет продолжать оборонять свои позиции и восстанавливать разрушенную и поврежденную энергетическую инфраструктуру. Поэтому, по словам Бута, очень важно, чтобы Запад не пошатнулся в своей поддержке Украины.

«Впереди нас ждут тяжелые месяцы, пока Украина изо всех сил пытается удержать свои линии фронта и восстановить разрушенную энергетическую инфраструктуру. Запад должен показать, что не дрогнет в своей поддержке. Украинцы, которые несут на себе основное бремя этого ужасного конфликта, определенно не колеблются», - написал Макс Бут.

В то же время он обратил внимание, что Украине важно также самостоятельно учиться обеспечивать себя техникой и вооружением, ведь помощь от других государств может быть нестабильной.

Также Бут отметил, что США должны предоставить разрешение Украине бить вглубь страны-агрессора России американским оружием, ведь это поможет сдерживаться российских оккупантов и позволит Украине перейти в активное контрнаступление в будущем году.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com