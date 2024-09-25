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Назван напиток, способный омолаживать кожу

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  • 25.09.2024, 12:14
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Назван напиток, способный омолаживать кожу

В нем много антиоксидантов.

Ученые из Университета штата Флорида установили, что клюквенный напиток с антиоксидантами помогает повысить тонус кожи и разгладить мелкие морщины. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

В исследовании приняли участие взрослые женщины. Их разделили на группы для приема плацебо или особого клюквенного напитка. Состав последнего был тщательно выверен — каждая бутылочка содержала 193 мг процианидинов, 19,5 мг антоцианов и 24,2 мг флавонолов. Напиток был изготовлен из концентрированного клюквенного сока, что обеспечивало высокую концентрацию антиоксидантов.

Антиоксиданты —  природные или синтетические вещества, защищающие клетки от воздействия свободных радикалов. Они уменьшают количество активного кислорода, приводя в норму работу органов и замедляя старение.

 

По итогам шести недель регулярного употребления напитка, женщины старше 40 лет заметили существенные улучшения в состоянии своей кожи. Участницы отметили, что кожа стала более гладкой и подтянутой, а мелкие морщины — менее заметными. Эти визуальные результаты также были подтверждены объективными измерениями. При помощи специального прибора, измеряющего эластичность кожи, исследователи выявили положительные изменения в микробиоме и защитном липидном (жировом) слое.

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