Назван напиток, способный омолаживать кожу 1 25.09.2024, 12:14

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В нем много антиоксидантов.

Ученые из Университета штата Флорида установили, что клюквенный напиток с антиоксидантами помогает повысить тонус кожи и разгладить мелкие морщины. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

В исследовании приняли участие взрослые женщины. Их разделили на группы для приема плацебо или особого клюквенного напитка. Состав последнего был тщательно выверен — каждая бутылочка содержала 193 мг процианидинов, 19,5 мг антоцианов и 24,2 мг флавонолов. Напиток был изготовлен из концентрированного клюквенного сока, что обеспечивало высокую концентрацию антиоксидантов.

Антиоксиданты — природные или синтетические вещества, защищающие клетки от воздействия свободных радикалов. Они уменьшают количество активного кислорода, приводя в норму работу органов и замедляя старение.

По итогам шести недель регулярного употребления напитка, женщины старше 40 лет заметили существенные улучшения в состоянии своей кожи. Участницы отметили, что кожа стала более гладкой и подтянутой, а мелкие морщины — менее заметными. Эти визуальные результаты также были подтверждены объективными измерениями. При помощи специального прибора, измеряющего эластичность кожи, исследователи выявили положительные изменения в микробиоме и защитном липидном (жировом) слое.

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