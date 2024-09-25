Байден отказался встречаться с премьером Грузии 3 25.09.2024, 12:23

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Приглашение для Ираклия Кобахидзе отменили.

Американская сторона отменила приглашение премьера Грузии Ираклия Кобахидзе на прием к президенту США Джо Байдену.

Об этом стало известно грузинской службе «Голоса Америки».

Президент США Джо Байден примет мировых лидеров и высокопоставленных чиновников ООН на традиционном приеме в Нью-Йорке 25 сентября.

Как стало известно СМИ, Ираклий Кобахидзе, который возглавляет грузинскую делегацию на Генассамблее ООН, сначала значился в списке приглашенных на прием президента, однако администрация Байдена отменила приглашение.

Информацию об отмене приглашения подтвердили СМИ высокопоставленный чиновник администрации и еще один источник в Конгрессе.

Кроме того, наряду с отменой приглашения премьер-министра, администрация также отказалась от всех встреч с грузинской делегацией и встречи с премьер-министром Кобахидзе. От встречи отказался и советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

Еще один представитель администрации США по этому поводу добавил, что «недавние действия и заявления грузинского правительства свидетельствуют о шокирующем неуважении к демократии и воле грузинского народа». Однако он воздержался рассказывать о деталях отдельных дипломатических переговоров.

Журналистам также стало известно, что причиной этого шага стало антидемократическое поведение грузинского правительства и ряд шагов, в частности принятие закона об «иноагентах», действия Антикоррупционного бюро против неправительственных организаций – «Международная прозрачность – Грузия» и «Выбирай Европу», а также заявления провластной силы о запрете оппозиционных партий.

По информации издания, последняя коммуникация с правительством Грузии не вселила в американскую администрацию надежды на то, что Тбилиси изменит свой курс. Наоборот, шаги, предпринятые правительством Грузии, убеждают администрацию в том, что она полна решимости игнорировать евроатлантическую интеграцию Грузии и волю грузинского народа.

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