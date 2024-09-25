У бюджетников в Беларуси упали зарплаты
- 25.09.2024, 12:26
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Сильнее всего это ударило по врачам и воспитателям.
Средняя зарплата бюджетников в Беларуси в августе составила 1714 рублей, сообщает «Зеркало» со ссылкой на Белстат. Это на 80,1 рубля меньше, чем месяцем ранее. Напомним, в июле также было падение зарплат работников бюджетных организаций.
В августе также упала реальная зарплата бюджетников, которая рассчитывается с учетом инфляции. Она упала на 4,4% к июлю. К примеру, в образовании этот показатель снизился на 4,7%, а в здравоохранении — на 2,8%.
К примеру, у врачей и воспитателей дошкольных учреждений реальная зарплата в августе упала на 4,7% к июлю, у среднего медперсонала — на 4%, у учителей — на 1,3%.