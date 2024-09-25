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«А что за хлам Лукашенко притащил в страну»

  • 25.09.2024, 12:38
  • 2,518
«А что за хлам Лукашенко притащил в страну»

Какие последствия имеет взрыв российской ракеты «Сармат» для Беларуси.

Испытания российской ракеты «Сармат», которые закончились уничтожением инфраструктуры космодрома «Плесецк», имеют достаточно далекоидущие последствия, пишет Telegram-канал «Ник и Майк»:

— Во-первых, это очередное подтверждение того, что сам грозный продукт получился, мягко скажем, сырой, а ставить на вооружение изделие спешили, так как нужен был пиар.

Во-вторых, это подтверждение уровня деградации «ядерного щита» в целом. В целом технологии базируются на модернизации немецких разработок времен Второй мировой войны (гибель «Курска» из этой же серии).

В-третьих, в Минске тоже придется задуматься Лукашенко, а что, собственно говоря, за хлам он притащил в страну в качестве щита. Компетенций у воинства хунты еще меньше, чем у российского союзничка.

К большому сожалению, признаем: даже несмотря на свою архаичность, железо, которое имеется в распоряжении у новой оси зла, может натворить бед. И обязательно натворит, если его не изъять.

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