«А что за хлам Лукашенко притащил в страну»
- 25.09.2024, 12:38
- 2,518
Какие последствия имеет взрыв российской ракеты «Сармат» для Беларуси.
Испытания российской ракеты «Сармат», которые закончились уничтожением инфраструктуры космодрома «Плесецк», имеют достаточно далекоидущие последствия, пишет Telegram-канал «Ник и Майк»:
— Во-первых, это очередное подтверждение того, что сам грозный продукт получился, мягко скажем, сырой, а ставить на вооружение изделие спешили, так как нужен был пиар.
Во-вторых, это подтверждение уровня деградации «ядерного щита» в целом. В целом технологии базируются на модернизации немецких разработок времен Второй мировой войны (гибель «Курска» из этой же серии).
В-третьих, в Минске тоже придется задуматься Лукашенко, а что, собственно говоря, за хлам он притащил в страну в качестве щита. Компетенций у воинства хунты еще меньше, чем у российского союзничка.
К большому сожалению, признаем: даже несмотря на свою архаичность, железо, которое имеется в распоряжении у новой оси зла, может натворить бед. И обязательно натворит, если его не изъять.