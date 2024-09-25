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Глава МИД Германии жестко прошлась по представителю России в ООН

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  • 25.09.2024, 12:40
  • 2,868
Глава МИД Германии жестко прошлась по представителю России в ООН

И указала на преступления путинского режима.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок жестко обратилась к российскому представителю в ООН Василию Небензе, сообщает BILD.

«Вы можете обманывать себя. Самый сильный человек в вашей стране может прятаться за похищенными им девочками-подростками. Но вы не можете обмануть весь мир», — сказала министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в ходе заседания Совета Безопасности ООН.

По данным украинского правительства, с начала войны Россия похитила не менее 19,5 тысяч детей, и на данный момент Украине удалось вернуть менее четырёхсот из них.

«Россия совершает эти преступления уже 923 дня, 923 дня детей похищают и мучают. Мы не успокоимся, пока дети не вернутся в свои семьи», — продолжила Бербок, а затем напомнила, что российский представитель отказывается от диалога по важных проблемам и «всегда покидает зал [ООН] после своего выступления».

Во время обсуждения войны в Украине российский посол Василий Небензя со скучающим видом читал что-то в смартфоне, а после своей речи действительно покинул зал заседания.

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