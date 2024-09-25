О плане победы
- Валерий Пекар
- 25.09.2024, 12:52
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Это даже не об оружии и деньгах.
Чтобы иметь план победы, нужно понимать, что такое победа.
Чтобы иметь союзников для достижения победы, надо, чтобы союзники увидели свою собственную победу, свою собственную выгоду.
План победы — это не список пожеланий к союзникам.
Большие войны завершаются так:
1. Общее видение победы союзниками, где каждый видит свою выгоду.
2. Коалиция союзников-победителей вокруг этого видения, далее общая стратегия и ресурсы.
3. Воплощение стратегии.
4. Новый мировой порядок на основе коалиции победителей.
То есть все это не об оружии и деньгах, а о больших вещах.
О мире после войны и почему он будет лучше довоенного для всех.
Оружие и деньги являются последствиями формирования коалиции победителей.
Все это — о будущем РФ, о будущем Евросоюза и НАТО, о будущем американо-китайских отношений. Это тот язык, на котором надо говорить.
Валерий Пекар, «Фейсбук»