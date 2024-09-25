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О плане победы

  • Валерий Пекар
  • 25.09.2024, 12:52
  • 1,046
О плане победы

Это даже не об оружии и деньгах.

Чтобы иметь план победы, нужно понимать, что такое победа.

Чтобы иметь союзников для достижения победы, надо, чтобы союзники увидели свою собственную победу, свою собственную выгоду.

План победы — это не список пожеланий к союзникам.

Большие войны завершаются так:

1. Общее видение победы союзниками, где каждый видит свою выгоду.

2. Коалиция союзников-победителей вокруг этого видения, далее общая стратегия и ресурсы.

3. Воплощение стратегии.

4. Новый мировой порядок на основе коалиции победителей.

То есть все это не об оружии и деньгах, а о больших вещах.

О мире после войны и почему он будет лучше довоенного для всех.

Оружие и деньги являются последствиями формирования коалиции победителей.

Все это — о будущем РФ, о будущем Евросоюза и НАТО, о будущем американо-китайских отношений. Это тот язык, на котором надо говорить.

Валерий Пекар, «Фейсбук»

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