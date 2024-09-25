Завтра погода в Беларуси изменится 25.09.2024, 13:01

Фото: charter97.org

Синоптики добавили оранжевый уровень из-за ветра и гроз.

Белгидромет выдает цветные карточки уже сразу жменями, чтобы два раза не доставать. К чрезвычайной пожарной опасности (которая продлена, похоже, навсегда) добавлен оранжевый уровень угрозы из-за ветра и гроз, сообщает «Онлайнер».

Красное пятно высшей пожарной угрозы уползло из Брестчины и по меньшей мере до субботы будет покрывать бо́льшую часть Могилевской и Гомельской областей. Это потому, что до востока не добрызгивает пока нормально фронтовая активность антициклона по имени Серкан. Но уже завтра появляется вероятность прорывов.

Предстоящей ночью с юга подует, предупреждают синоптики. В четверг днем ожидают усиление ветра на большей части страны, местами до 20 метров в секунду. Добавляются короткие дожди, кое-где могут включаться грозы. Днем от 18 до 27 с северо-запада на юго-восток. Это на 4—9 градусов теплее нормального белорусского сентября.

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