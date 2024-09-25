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Премьеру Словакии Фицо прислали конверт с пулей

  • 25.09.2024, 13:03
Премьеру Словакии Фицо прислали конверт с пулей

Посылку проверяют.

В среду премьер-министру Словакии Роберту Фицо доставили конверт, в котором была пуля. Об этом сообщили aktuality.sk.

«Мы можем подтвердить, что конверт с пулей, адресованный премьер-министру Словакии, сегодня был доставлен в правительственную канцелярию», — сообщили в пресс-службе словацкого правительства.

Как отмечает издание, полученный конверт сейчас проверяют сотрудники управления охраны должностных лиц и дипломатических миссий Словакии.

Напомним, в мае в Фицо стреляли в городе Гандлова после выездного заседания правительства.

По словам свидетелей, которые находились на месте происшествия, премьер подошел к людям, которые его приветствовали, и именно тогда раздалось несколько выстрелов. По данным СМИ, Фицо был ранен в грудь и живот.

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