Премьеру Словакии Фицо прислали конверт с пулей 25.09.2024, 13:03

Посылку проверяют.

В среду премьер-министру Словакии Роберту Фицо доставили конверт, в котором была пуля. Об этом сообщили aktuality.sk.

«Мы можем подтвердить, что конверт с пулей, адресованный премьер-министру Словакии, сегодня был доставлен в правительственную канцелярию», — сообщили в пресс-службе словацкого правительства.

Как отмечает издание, полученный конверт сейчас проверяют сотрудники управления охраны должностных лиц и дипломатических миссий Словакии.

Напомним, в мае в Фицо стреляли в городе Гандлова после выездного заседания правительства.

По словам свидетелей, которые находились на месте происшествия, премьер подошел к людям, которые его приветствовали, и именно тогда раздалось несколько выстрелов. По данным СМИ, Фицо был ранен в грудь и живот.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com