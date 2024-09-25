Премьеру Словакии Фицо прислали конверт с пулей
- 25.09.2024, 13:03
Посылку проверяют.
В среду премьер-министру Словакии Роберту Фицо доставили конверт, в котором была пуля. Об этом сообщили aktuality.sk.
«Мы можем подтвердить, что конверт с пулей, адресованный премьер-министру Словакии, сегодня был доставлен в правительственную канцелярию», — сообщили в пресс-службе словацкого правительства.
Как отмечает издание, полученный конверт сейчас проверяют сотрудники управления охраны должностных лиц и дипломатических миссий Словакии.
Напомним, в мае в Фицо стреляли в городе Гандлова после выездного заседания правительства.
По словам свидетелей, которые находились на месте происшествия, премьер подошел к людям, которые его приветствовали, и именно тогда раздалось несколько выстрелов. По данным СМИ, Фицо был ранен в грудь и живот.