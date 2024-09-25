Израильский эксперт: Война с «Хезболлой» близка как никогда 25.09.2024, 13:06

Давид Шарп

Правила игры теперь диктует ЦАХАЛ.

Израильская армия и боевики из «Хезболлы» обмениваются ракетными ударами.

Ждать ли полноценной войны на Ближнем Востоке? К какому сценарию все идет? Об этом сайт Charter97.org поговорил с израильским военным экспертом Давидом Шарпом:

— Ждать можно, это вполне реалистичный сценарий, но пока Израиль усилил акцент на северном направлении, увеличив интенсивность ударов по позициям «Хезболлы». Это стало особенно заметно на прошлой неделе, хотя перемены начались еще раньше. В секторе Газа бои продолжаются, но задействованы менее значительные силы — основной упор смещен на север. Это отражает стратегические решения, принятые на высоком уровне.

Одним из примеров решительных действий (хотя официально они не признаны, но если считать, что это сделал Израиль) стало уничтожение пейджеров и средств связи, принадлежавших боевикам «Хезболлы». Это показывает, что правила игры теперь диктует Израиль, хотя ранее их установила «Хезболла», еще 8 октября прошлого года.

Далее последовало несколько важных событий, которые показывают, что, собственно, Израиль пытается сделать в общих чертах. Одно из ключевых — ликвидация Ибрагима Акиля, главного военного командира «Хезболлы», и штаба подразделения «Рэдуан» в южной части Бейрута. Этот шаг ясно дал понять, что Израиль больше не реагирует на действия «Хезболлы», а действует по собственному плану. Израиль дает понять — несмотря на возможные последствия, он будет действовать по своему усмотрению, даже если это приведет к большой войне.

23–24 сентября Израиль нанес мощные удары по пусковым установкам и складам «Хезболлы», которые располагались в жилых домах и других объектах. Эти цели стали приоритетными. Рекордным был день 23-го сентября, когда было поражено около 1500 целей высокоточным оружием, сброшено 2000 боеприпасов за сутки. Это очень серьезные показатели, не каждая страна обладает таким количеством боеприпасов, чтобы сбросить их за один день по конкретным целям.

Эти цели были заранее известны, благодаря многолетней работе разведки по сбору информации. Израиль осознает, что его действия могут спровоцировать крупную войну, если «Хезболла» отреагирует неким сильным образом. Однако руководство страны готово к этому развитию событий и, если понадобится, готово зайти далеко.

Цель Израиля — обеспечить возвращение 65 000 эвакуированных жителей севера (включая тех, кто уехал добровольно) в свои дома. Это возможно только при условии, что их безопасность будет гарантирована. Если не удастся достичь реального дипломатического урегулирования, а будет подписано лишь формальное соглашение без механизмов контроля, люди не будут чувствовать себя в безопасности. Такая отсрочка решения проблемы лишь усугубит ее в будущем.

Однако перспективы настоящего урегулирования пока не видны. Противник не готов к серьезным договоренностям, даже полумеры с его стороны невозможны без нанесения ему значительного удара. Следовательно, если Израиль хочет добиться радикальных изменений ситуации на севере, ему придется действовать силовым путем.

С точки зрения стратегии, масштабная операция с участием сухопутных войск выглядит вероятным сценарием, если Израиль решит добиться кардинальных изменений. Однако пока Израиль не решился на такой шаг из-за ряда военных и политических причин. Вместо этого мы наблюдаем постепенную эскалацию. «Хезболла», оказавшись в растерянности, не ожидала, что Израиль отбросит опасения перед большой войной, поэтому ее ответные действия носят запоздалый ограниченный характер, хотя она тоже постепенно повышает ставки.

За последние дни количество ракетных обстрелов увеличилось: позавчера было выпущено 200 ракет, вчера — 300, при этом расширяется радиус их действия. Сегодня утром по Тель-Авиву была выпущена ракета, которую «Хезболла» преподнесла как удар по штабу МОСАДа, хотя она была перехвачена. Важно отметить сам принцип — «Хезболла» пытается отвечать в духе «око за око». Это, реакция на ликвидацию еще одного высокопоставленного командира, ответственного за ракетные силы организации, произошедшую вчера в Бейруте. Мы наблюдаем поэтапную эскалацию. Для Израиля это может быть частью подготовки к масштабной операции, сравнимой с артподготовкой перед большой операцией.

Израиль заявляет, что в случае согласия «Хезболлы» на урегулирование можно будет остановить военные действия. Надо понимать, что фиктивное урегулирование станет стратегическим поражением для Израиля, но это то, чего хотят США и Франция (которая, правда, не играет значительной роли в этом вопросе). Международное давление создает проблемную ситуацию, но крайне важно, чтобы Израиль не пошел на шаги, которые приведут к стратегическому провалу. Готовность к большой войне уже продемонстрирована. Принято ли окончательное решение — неизвестно, но эскалация продолжается, и логически можно предположить, что все идет к крупному конфликту.

— Какой расклад сил на сегодняшний день? Как может выглядеть наземная операция против террористов из Ливана?

— Израиль готовился к сухопутной операции и возможной войне с «Хезболлой» с 2006 года. Текущие удары по ракетным хранилищам и ликвидация высокопоставленных командиров организации показывают, что это было приоритетным направлением для разведки на протяжении многих лет. Стоит отметить, что сухопутная операция предусматривает и воздушную составляющую, за последние сутки было поражено 1600 целей высокоточным оружием. Это примерно половина или даже меньше от того, что Израиль способен задействовать в первые дни полномасштабной войны, что подчеркивает его потенциал.

Сухопутная операция может развиваться по разным сценариям, в том числе весьма ограниченным. Однако ограничение себя в действиях не решит проблему — удары противника, вероятнее всего, вынудят Израиль принять более решительные меры.

На данный момент рассматриваются варианты с разной степенью глубины захода в Ливан. Полный сценарий предполагает взятие под контроль значительной части, а фактически всего южного Ливана — эпицентра активности «Хезболлы». Это территории, где проживает шиитская община Ливана и где находятся укрепрайоны и пусковые установки ракет короткого и среднего радиуса, способных обстреливать север Израиля. Основные боевые силы «Хезболлы» сосредоточены именно там, и уничтожение до 50–60% ее потенциала может стать главной военной целью операции.

В более глубоких районах Ливана, куда, скорее всего, не планируется заходить даже в случае крупной операции, Израиль может задействовать авиацию, артиллерию и силы спецопераций.

«Хезболла» десятилетиями готовилась к войне с Израилем. В ее распоряжении укрепрайоны, современные системы вооружений и до 40 000 боевиков на первой линии, половина из которых — резервисты, другая половина — регулярные силы, включая элитное подразделение «Рэдуан». У «Хезболлы» также есть союзники, такие как шиитское движение «Амаль», а также силы, которые могут прибыть из Сирии и Ирака. Однако основной военный потенциал сосредоточен в самой «Хезболле».

Наземная составляющая включает укрепрайоны, противотанковые управляемые ракеты, мины, минометы и беспилотники, предназначенные для атак на израильские войска и тыл. Одной из ключевых угроз является ее огромный арсенал ракет. Есть баллистические с дальностью от 7 до 700 км, есть высокоточные и крылатые ракеты. В распоряжении «Хезболлы» также масса дронов-камикадзе и разведывательных беспилотников.

Есть у них средства ПВО иранского, российского и советского производства, которые действуют в засадном режиме — скрываются и включаются в последний момент для попытки сбить израильские самолеты. Среди них есть иранские системы, старые советские комплексы, такие как «Оса» и «Квадрат», а также новейшие «Панцирь» и «Бук», хотя их немного, и некоторые были уничтожены в последние дни. «Хезболла» также располагает морскими спецсилами, безэкипажными катерами и значительным количеством противокорабельных ракет, включая российский комплекс «Бастион».

Это очень серьезный противник, который сильнее подавляющего большинства армий мира. «Хезболла» специально готовилась к войне с Израилем, сосредоточив усилия на ракетных и других дальнобойных системах. По количеству баллистических ракет с дальностью 200–700 километров ее арсенал сопоставим с ведущими странами мира и, возможно, даже превышает российский на данный момент.

Для Израиля это серьезный вызов. Считается, что потери в тылу могут составить сотни человек, а на фронте — еще больше. Поэтому решение о начале крупномасштабной войны крайне сложное, и его долго старались избегать. Однако сейчас Израиль ближе к этому шагу, чем когда-либо.

Израиль — это современная армия, обладающая своими плюсами и, естественно, недостатками. Несмотря на мощь «Хезболлы», у Израиля есть колоссальные преимущества. Сложный рельеф местности в Ливане, который затрудняет наступление, также следует учитывать. Тем не менее Израиль обладает значительными преимуществами в огневой мощи, воздушной поддержке, маневренности и тяжелых системах.

Несмотря на объективные и субъективные минусы, эти преимущества можно реализовать. Это позволит достичь целей, связанных с операцией в Южном Ливане и нанести «Хезболле» тяжелейший ущерб.

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