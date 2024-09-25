Егор Сидоров забросил за «Анахайм» 25.09.2024, 13:21

Первая шайба белорусского хоккеиста в составе «уток».

В предсезонном матче НХЛ «Анахайм» победил «Сан-Хосе» — 4:3. В этом поединке за «уток» сыграл белорус Егор Сидоров, пишет betnews.by.

Во втором периоде 20-летний нападающий забросил шайбу при игре в большинстве, чем помог «Анахайму» одержать волевую победу.

В начале этого года воспитанник витебского хоккея подписал трехлетний контракт новичка с «Анахаймом», который начнет действовать с сезона-2024/25.

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