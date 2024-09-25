Известный турецкий певец умер во время выступления на сцене 3 25.09.2024, 13:29

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Он был популярен в 90-е.

Турецкий певец Метин Аролат, который был популярным в 90-х годах, умер во время выступления на сцене. Ему было 52 года. Об этом пишет Medyascop.tv.

Известно, что мужчина внезапно потерял сознание во время исполнения песни в одном из отелей Стамбула. Медсестра, которая была в помещении, сразу сделала массаж сердца, положила певца на бок и вызвала скорую помощь. Однако медикам не удалось спасти жизнь артиста, ведь его сердце остановилось в машине.

По словам подруги Метина, певцу стало плохо через 20 минут после начала концерта.

«Он был моим очень близким другом. Метин был очень веселым в тот день. Ситуация ухудшилась через 20 минут после того, как он вышел на сцену. Он подошел и снял рубашку. «Моя рука онемела... Хорошо, со мной все в порядке», - сказал он и вернулся на сцену. Потом внезапно упал», - вспоминает подруга покойного.

Позже менеджер певца Халил Йылдырым сообщил, что причиной смерти стал сердечный приступ.

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