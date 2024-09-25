«У нас состоялся короткий разговор на повышенных тонах» 4 25.09.2024, 13:36

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Белорус рассказал о ситуации на дороге, когда, до аварии оставались буквально сантиметры.

Улица Максима Богдановича в Минске, оживленное движение. Один водитель перестраивается в крайний правый ряд и разгоняется. Вдруг прямо перед ним наперерез выезжает другой автомобиль.

Ситуация произошла недалеко от пересечения с улицей Кульман. Электрический Volkswagen находился перед автором записи, но расстояние было очень маленьким. Тем не менее электромобиль все равно стал перестраиваться.

Тормозного пути первому водителю, конечно, не хватило. Однако Volkswagen вовремя прекратил свой маневр. До аварии оставались буквально сантиметры. Когда оба автомобиля остановились, водители перекинулись парой слов.

«У нас состоялся короткий разговор на повышенных тонах, — рассказал «Онлайнеру» автор видео. — Изначально я собирался проехать мимо, но водитель VW жестом предложил открыть окно, а затем сразу же спросил, не хочу ли я ему что-то сказать. Я не очень понимал в моменте, какие у него могут быть ко мне вопросы, когда он только что чуть не стал виновником ДТП. Я уточнил, для чего ему зеркала, почему он ими не пользуется. Водитель ответил, что «показал поворот». На этом моменте степень моего возмущения уже была запредельной, поэтому я махнул рукой и поехал дальше».

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