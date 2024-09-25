Потеряли танки и бронетехнику: приказ командира обернулся для россиян катастрофой на Запорожье 4 25.09.2024, 13:38

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Оккупанты сами сожгли свои позиции.

В наказание за использование личных машин без соответствующего распоряжения командира российских солдат заставляют сжигать свою технику.

Командиры заставляют солдат российской армии уничтожать автомобили в наказание за использование личных машин без соответствующего распоряжения начальства.

В Сети появилось (видео ), на котором военнослужащий 42-й мотострелковой дивизии армии РФ (военная часть города Ханкала, Чечня) поджигает собственное авто по приказу командира в Ореховском районе Запорожской области.

Кадры попали в распоряжение Telegram-канала «Досье Шпиона», связанного с армией РФ. Согласно поступившей информации, после поджога огонь охватил близлежащее поле и лесополосу, в которой была спрятана бронетехника российских военных.

По словам военнослужащих, вследствие пожара сгорели 4 МТ-ЛБ и 2 танка «Т-72».

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