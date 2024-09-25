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В десятках городах Беларуси зафиксировали температурные рекорды

  • 25.09.2024, 13:44
В десятках городах Беларуси зафиксировали температурные рекорды

В ближайшие дни в нашей стране сохранится теплая погода.

В десятках городах Беларуси зафиксировали температурные рекорды, пишет «Позірк». Об этом свидетельствует анализ оперативных и архивных данных Белгидромета.

24 сентября новые максимумы появились в 23 городах (в том числе в столице). Жарче всего было на метеостанции «Полесская» в Лунинецком районе — 27,8 градуса. Предыдущий рекорд — 26,7 — держался с 2015 года. Тогда была зафиксирована и рекордная для этого дня для всей страны температура воздуха — 29,2 градуса в Гомеле.

В Минске во вторник было 26,6 градуса. Прежний рекорд (25,9) продержался девять лет. Местные максимумы обновлены в Бресте, Гродно, Слуцке, Барановичах, Бобруйске, Волковыске и других городах.

В ближайшие дни в нашей стране сохранится теплая погода.

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