РосСМИ: Кадыров просчитался 25.09.2024, 13:51

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На Кавказе может вспыхнуть новый конфликт.

Близкий к российским силовикам Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» пишет о проблемах, которые начались у главы Чечни Рамзана Кадырова из-за его участия в скандале с переделом имущества компании Wildberries:

— Кадыров просчитался впервые за много лет. Мало того, что конфликт кончился двумя убитыми и разрешать его пришлось на высшем уровне.

Уже после того, как выводы были сделаны и конфликтующие стороны были разведены по сторонам, возникла новая проблема: угроза дестабилизации всего Северного Кавказа и возобновления чечено-ингушского конфликта .

Ситуация бредовая. Кадыров и его окружение получают огромные деньги, по сути, за то, чтобы Кавказ как раз был стабилен. МИД, соответствующие службы и лично президент прилагают все усилия, чтобы в период войны ситуация на Кавказе не была дестабилизирована и на нее не пришлось отвлекать ресурсы: ни материальные, ни людские, которых и так не хватает. А тут получается, что люди, которым платят за стабильность в регионе, сами же ее и разрушают в рамках личного коммерческого спора.

Команду Кадырова, как пишет Telegram-канал, жестко одернули на эту тему, поручив своими же руками разгребать все то, что они устроили в Ингушетии:

— И этим объясняется появление в канале Адама Делимханова репортажа ТРК «Грозный» длиною в час, где Делимханов крайне раздраженно упрекает ингушских старейшин «в подлости». Это было крайне унизительно для Делимханова. По сути, ему приказали идти уговаривать ингушей замять дело, то есть просить их о чем-то и выглядеть перед ними неизвестно кем.

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