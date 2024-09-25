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Лидчанка заказала тур в Египет по выгодной цене через Instagram

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  • 25.09.2024, 13:55
  • 1,682
Лидчанка заказала тур в Египет по выгодной цене через Instagram

Но вместо отдыха пришлось идти в милицию.

Жительница Лиды хотела отправиться с семьей на отдых в Египет, нашла турагента в Instagram и купила у него тур. В итоге уехать она никуда не смогла, сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

Инцидент произошел в сентябре этого года. 49-летняя жительница Лиды вместе с мужем и сыном хотела отдохнуть в Египте. Выбрала в Instagram аккаунт BILETY_RB, потому что там были путевки по выгодной цене.

Сначала она общалась с агентом там, а потом переписка перешла в мессенджер Viber. Ей сказали, что главный офис находится в Гомеле, женщина туда приехать не могла, поэтому все детали предстоящей поездки обсуждала через мессенджер.

«В итоге в период с 21 по 23 сентября тремя платежами она отправила представителю турфирмы 7100 белорусских рублей. И после этого с ней перестали выходить на связь», — рассказали в УВД.

Когда лидчанка поняла, что стала жертвой аферистов, то обратилась в милицию. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

Потерпевшая рассказала, что она раньше уже покупала путевки через Instagram, и в тех случаях все закончилось хорошо.

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