«Лучшая шахедобойка ВСУ»: украинцы впервые показали работу зенитных систем Skynex 2 25.09.2024, 14:07

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Системы были сделаны концерном Rheinmetall.

Воздушные силы ВСУ впервые показали кадры работы зенитных систем Skynex производства Rheinmetall, которые считаются лучшими «шахедобойками» в распоряжении ВСУ.

Видео тренировок со Skynex опубликовало Воздушное командование Запад Воздушных сил ВС Украины в среду, 25 сентября.

На кадрах видно работу немецких систем, которые отличаются сверхвысоким темпом стрельбы в 1000 выстрелов в минуту, пишет Defence Express.

Также Воздушные силы показали процесс заряжания Skynex, которое осуществляется обоймами по семь снарядов 35×228 мм. Каждый такой боеприпас имеет вес 1,7 кг и скорость на дульном срезе 1050 м/с (3780 км/ч).

Снаряды к Skynex пролетают максимальную дальность в 5 км за 8,2 секунды. В случае промаха срабатывает самоликвидатор — программируемый подрыв снаряда, что является главной особенностью Skynex, рассказывают аналитики.

Также в зенитную систему входит обзорный радар X-TAR3D с дальностью обнаружения целей до 50 км.

Украина получила первые зенитные системы Skynex в апреле 2023 года, однако их работа в составе ВСУ до сих пор оставалась непубличной, указывает Defence Express.

5 августа 2024 года Милитарный сообщил, что немецкие зенитно-артиллерийские комплексы противовоздушной обороны Skynex начали защищать небо над Украиной.

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