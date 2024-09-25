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Внедорожная ракета: американцы скрестили старый Jeep Cherokee 70-х и Dodge Viper

  • 25.09.2024, 14:13
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Внедорожная ракета: американцы скрестили старый Jeep Cherokee 70-х и Dodge Viper

Мощность авто серьезно возросла.

Jeep Cherokee 1979 года начал новую жизнь. Рамный внедорожник серьезно доработали и существенно увеличили его мощность. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Клиренс внедорожника существенно увеличили

Реставрацию и тюнинг Jeep Cherokee выполнили в американском ателье Vigilante, которое давно уже дорабатывает винтажные внедорожники. Под капот автомобиля установили V10 от Dodge Viper, рабочий объем которого увеличили до 9 литров.

Двигатель развивает 825 л.с. и 1016 Н∙м, а в паре с ним работает 6-ступенчатая механическая КПП. Чтобы шасси справилось с такой мощностью, усилили раму Jeep Cherokee и установили новые мосты Dana.

Кроме того, появилась современная раздаточная коробка с понижающей передачей. Также установили современную подвеску от Eibach с амортизаторами Fox, а замедляют авто современные дисковые тормоза с шестипоршневыми суппортами. Клиренс авто существенно вырос.

Салон Jeep Cherokee 1979 года отделали кожей и гофрированным алюминием, а еще установили климат-контроль. Внедорожник готовы выпускать на заказ по цене более 300 000 долларов.

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