МИД советует белорусам уезжать из Ливана

МИД советует белорусам уезжать из Ливана1
- 25.09.2024, 14:37
Особенно тем, кто находится на юге страны.
Посольство Беларуси в Сирии советует белорусам воздержаться от поездок в Ливан, а тем, кто находится в стране — покинуть ее.
«Белорусам, проживающим или находящимся в настоящее время в Ливане, рекомендуем покинуть страну коммерческими рейсами. В случае невозможности использовать имеющееся авиасообщение, рекомендуем переехать на более безопасные территории, в частности гражданам, находящимся в южных регионах Ливанской Республики», — говорится в сообщении посольство.
Дипломаты призывают следовать рекомендациям местных властей, соблюдать правила личной безопасности, а также оставаться в контакте с белорусскими дипломатами в Сирии.