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МИД советует белорусам уезжать из Ливана

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  • 25.09.2024, 14:37
МИД советует белорусам уезжать из Ливана

Особенно тем, кто находится на юге страны.

Посольство Беларуси в Сирии советует белорусам воздержаться от поездок в Ливан, а тем, кто находится в стране — покинуть ее.

«Белорусам, проживающим или находящимся в настоящее время в Ливане, рекомендуем покинуть страну коммерческими рейсами. В случае невозможности использовать имеющееся авиасообщение, рекомендуем переехать на более безопасные территории, в частности гражданам, находящимся в южных регионах Ливанской Республики», — говорится в сообщении посольство.

Дипломаты призывают следовать рекомендациям местных властей, соблюдать правила личной безопасности, а также оставаться в контакте с белорусскими дипломатами в Сирии.

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