Глава МИД Китая предложил три шага для прекращения войны
- 25.09.2024, 14:44
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Этот план явно на руку России.
Министр иностранных дел Китая Ван И, заявил, что позиция КНР относительно войны РФ против Украины заключается в немедленном прекращении огня и начале переговоров, а также воздержании от санкций и «экономического давления против одной из сторон конфликта».
Об этом он заявил во вторник, 24 сентября, во время заседания Совета Безопасности ООН, сообщает «Укринформ».
«Все стороны должны определить приоритетом мир и людей и должны по-настоящему быть приверженными продвижению мирных переговоров», — сказал он, назвав три предложения Китая по прекращению войны, среди которых:
прекращение боевых столкновений с целью предотвращения расширения линии фронта. Ван И также отметил, что поражение ядерных объектов или применение ядерного оружия недопустимы. Глава дипломатии Китая подчеркнул, что«чем больше оружия направляют в зону боевых действий, тем сложнее добиться прекращения огня», не уточнив, какую именно военную помощь он имеет в виду;
необходимость безотлагательного диалога и переговоров, которые глава МИД Китая назвал «единственным жизнеспособным способом» урегулировать войну.
предотвращение «перетекания кризиса (так Китай называет войну России против Украины, — ред.)» на мировую экономику. Он уточнил, что имеет в виду необходимость воздержаться от санкций и блокирования отдельных направлений мировой торговли. По словам Ван И, это якобы угрожает устойчивому развитию — одной из целей ООН.
Он также подчеркнул, что позиция Китая относительно войны РФ против Украины «остается последовательной».
«Суверенитет и территориальная целостность всех стран должны уважаться. Цели и принципы Устава ООН должны выполняться. Законное беспокойство в связи с безопасностью всех стран должно восприниматься серьезно, а также важно поддержать все инициативы, направленные на урегулирование этого кризиса», — заявил Ван И.