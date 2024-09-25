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Глава МИД Китая предложил три шага для прекращения войны

  • 25.09.2024, 14:44
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Глава МИД Китая предложил три шага для прекращения войны

Этот план явно на руку России.

Министр иностранных дел Китая Ван И, заявил, что позиция КНР относительно войны РФ против Украины заключается в немедленном прекращении огня и начале переговоров, а также воздержании от санкций и «экономического давления против одной из сторон конфликта».

Об этом он заявил во вторник, 24 сентября, во время заседания Совета Безопасности ООН, сообщает «Укринформ».

«Все стороны должны определить приоритетом мир и людей и должны по-настоящему быть приверженными продвижению мирных переговоров», — сказал он, назвав три предложения Китая по прекращению войны, среди которых:

прекращение боевых столкновений с целью предотвращения расширения линии фронта. Ван И также отметил, что поражение ядерных объектов или применение ядерного оружия недопустимы. Глава дипломатии Китая подчеркнул, что«чем больше оружия направляют в зону боевых действий, тем сложнее добиться прекращения огня», не уточнив, какую именно военную помощь он имеет в виду;

необходимость безотлагательного диалога и переговоров, которые глава МИД Китая назвал «единственным жизнеспособным способом» урегулировать войну.

предотвращение «перетекания кризиса (так Китай называет войну России против Украины, — ред.)» на мировую экономику. Он уточнил, что имеет в виду необходимость воздержаться от санкций и блокирования отдельных направлений мировой торговли. По словам Ван И, это якобы угрожает устойчивому развитию — одной из целей ООН.

Он также подчеркнул, что позиция Китая относительно войны РФ против Украины «остается последовательной».

«Суверенитет и территориальная целостность всех стран должны уважаться. Цели и принципы Устава ООН должны выполняться. Законное беспокойство в связи с безопасностью всех стран должно восприниматься серьезно, а также важно поддержать все инициативы, направленные на урегулирование этого кризиса», — заявил Ван И.

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