«Была Корень — стала Прутик» 25.09.2024, 14:54

Белоруска поделилась историей смены фамилии после замужества.

Белоруска выложила в Instagram видео о том, как изменилась ее фамилия после замужества. Судя по документам, получилась весьма курьезная ситуация — за три недели публикация набрала 5,6 миллиона просмотров и более 1,5 тысячи комментариев. Некоторые истории оттуда способны «перебить» первоначальную, пишет «Зеркало».

Белоруска Алена Прутик выложила в Instagram свое свидетельство о заключении брака. Из него следует, что до замужества женщина была Аленой Корень.

«Интересно, какая фамилия у меня будет после свадьбы?» — вспоминала свои давние мысли белоруска. И, показывая на видео свидетельство, в котором написано, что ее мужа зовут Денис Прутик, пошутила: «Спасибо — пожалуйста».

— Когда я впервые услышала его фамилию (это было на третий день знакомства) — тут же представила себе эту смешную ситуацию, — добавила Алена подпись к своему видео. — А спустя четыре года дала согласие на ее смену в загсе. Мне кажется, я выиграла эту жизнь.

«Прутик «укоренился», — пошутила в комментариях пользовательница tatsianka_051184.

Алена попросила других пользовательниц Instagram тоже рассказать, какая у них была девичья фамилия и на какую они ее поменяли, если это делали. Откликнулись и мужчины — все стали вспоминать курьезные ситуации, связанные со сменой фамилии после заключения брака. Хотя и не только — в комментариях нашлись и другие бюрократические курьезы.

«Подруга была Качан, в ЗАГСе стала Капуста».

«Одногруппница в девичестве — Рыбак. Первый брак — Карасёва, второй — Карпова, третий — Лещёва».

«Коллега в девичестве была Скрипка, вышла замуж — стала Барабан».

«Познакомились с парой в поезде, она — Кулич, он — Пасхальный».

«Подруга была Кривенко, вышла замуж — стала Косенко».

«Моя бывшая коллега поменяла фамилию с Белая на Черная, когда вышла замуж. Перешла на сторону зла».

«Бабушка была Булгакова, а стала Чехова».

«У меня тренер по плаванию был до свадьбы Курочкин, женился и взял фамилию жены — Орлов. Жена, видать, не захотела «понижения ранга».

«Работала в госорганах — сдает ИП «Малыш» документы через юриста Зайка и получается «Малыш доверяет Зайке сдать документацию…»

«У меня на прошлой работе были Баран, Лось и Волк. И они всегда в одну смену попадали. Все смеялись, что сегодня «зоопарк» работает».

Что касается традиции брать фамилию мужа после свадьбы, то она распространена по всему миру — даже на Западе. К примеру, в США фамилию супруга берут 70% женщин при замужестве, в Великобритании и вовсе 90% (это статистика еще 2016 года). Исключением из правил с 1983 года стала Греция, где женщина по закону сохраняет свою девичью фамилию на всю жизнь.

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