На заводе в Волчанске ГУР взяло в плен около 20 оккупантов 25.09.2024, 14:59

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Бой длился более недели.

На Волчанском агрегатном заводе во время операции спецподразделения «Тимура» Главного управления разведки Минобороны Украины бойцы взяли в плен около двадцати российских оккупантов. Офицер спецподразделения «Тимура» с позывным «Викинг» поделился подробностями операции в эфире национального телемарафона.

По его словам, бой длился более недели, сопровождался интенсивными обстрелами со стороны врага, который оказывал значительное сопротивление.

«Сам противник на заводе оказывал немалое сопротивление, но в конце концов мы уже завершили выполнение задачи», — рассказал разведчик.

Задача была успешно выполнена: несколько десятков оккупантов были взяты в плен, а четверо, которые пытались убежать, уничтожены за пределами завода.

«На Волчанском агрегатном заводе до двух десятков противника взято в плен, несколько десятков уничтожено», — добавил боец.

По словам офицера, хоть агрегатный завод и в значительной мере разрушен, там все еще можно держать оборону и сегодня он передан под контроль Вооруженных сил Украины.

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