закрыть
25 сентября 2024, среда, 15:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

На заводе в Волчанске ГУР взяло в плен около 20 оккупантов

  • 25.09.2024, 14:59
  • 1,426
На заводе в Волчанске ГУР взяло в плен около 20 оккупантов

Бой длился более недели.

На Волчанском агрегатном заводе во время операции спецподразделения «Тимура» Главного управления разведки Минобороны Украины бойцы взяли в плен около двадцати российских оккупантов. Офицер спецподразделения «Тимура» с позывным «Викинг» поделился подробностями операции в эфире национального телемарафона.

По его словам, бой длился более недели, сопровождался интенсивными обстрелами со стороны врага, который оказывал значительное сопротивление.

«Сам противник на заводе оказывал немалое сопротивление, но в конце концов мы уже завершили выполнение задачи», — рассказал разведчик.

Задача была успешно выполнена: несколько десятков оккупантов были взяты в плен, а четверо, которые пытались убежать, уничтожены за пределами завода.

«На Волчанском агрегатном заводе до двух десятков противника взято в плен, несколько десятков уничтожено», — добавил боец.

По словам офицера, хоть агрегатный завод и в значительной мере разрушен, там все еще можно держать оборону и сегодня он передан под контроль Вооруженных сил Украины.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Это не случайность
Это не случайность Альфред Кох
Наступить на нож
Наступить на нож Ирина Халип
Знак бездны
Знак бездны Владимир Пастухов
Один из руководителей ФБК Волков пытается заткнуть рот сайту «Хартия'97»
Один из руководителей ФБК Волков пытается заткнуть рот сайту «Хартия'97» Наталья Радина