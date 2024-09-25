На заводе в Волчанске ГУР взяло в плен около 20 оккупантов
- 25.09.2024, 14:59
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Бой длился более недели.
На Волчанском агрегатном заводе во время операции спецподразделения «Тимура» Главного управления разведки Минобороны Украины бойцы взяли в плен около двадцати российских оккупантов. Офицер спецподразделения «Тимура» с позывным «Викинг» поделился подробностями операции в эфире национального телемарафона.
По его словам, бой длился более недели, сопровождался интенсивными обстрелами со стороны врага, который оказывал значительное сопротивление.
«Сам противник на заводе оказывал немалое сопротивление, но в конце концов мы уже завершили выполнение задачи», — рассказал разведчик.
Задача была успешно выполнена: несколько десятков оккупантов были взяты в плен, а четверо, которые пытались убежать, уничтожены за пределами завода.
«На Волчанском агрегатном заводе до двух десятков противника взято в плен, несколько десятков уничтожено», — добавил боец.
По словам офицера, хоть агрегатный завод и в значительной мере разрушен, там все еще можно держать оборону и сегодня он передан под контроль Вооруженных сил Украины.