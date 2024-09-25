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Фейгин: Лукашенко на очереди

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  • 25.09.2024, 15:01
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Фейгин: Лукашенко на очереди

Есть реальная угроза для белорусского диктатора.

Российский адвокат и известный блогер Марк Фейгин рассказал о том, чего реально боится Лукашенко.

— Судьба белорусского режима и самого Лукашенко полностью зависит от исхода войны в Украине, и это ваш правитель как раз понимает. В частности, свою судьбу он связывает с этим, — высказал мнение Марк Фейгин на «Обычном утре». — Условно говоря, если Москва проиграет или не станет Путина, то, совершенно очевидно, что Лукашенко на очереди. Он эти вещи взаимоувязывает.

Да, исход войны в Украине не предрешен, с точки зрения того, как повернутся события, придут ли к переговорам с одних или других позиций. Но в любом случае у Лукашенко есть основания опасаться, есть основания для нервозности, потому что и Москвой он не особо любим.

Фейгин пояснил, что считает реальной угрозой для белорусского диктатора.  

— Он же все время рассказывает про свою срочную службу и то и дело надевает эту огромную фуражку с полями, постоянно демонстрируя некую мобилизацию. И это ничем не отличается от того же заявления, что он готовится к войне, что война будет.

Не думаю, что что-то существенное грозит Мозырскому НПЗ, хотя война рядом и какие-то случайные вещи могут произойти.

А вот чего действительно Лукашенко может опасаться по исходу войны, так это внутреннего возмущения, которое может суммироваться, поскольку в рядах ВСУ воюют белорусские подразделения, внутри Беларуси уж точно есть какая-то недовольная часть девятимиллионного населения.

Поэтому воевать прежде всего он собирается с собственным народом. В этой связи не исключено, что на Мозырский НПЗ упадет не российский и не украинский дрон, а дрон, который запустят из самой Беларуси.

То, что он начал выпускать политзаключенных — такое уже было ни раз. И в 2010 году, и до, и после. Тогда это все действительно проходило, тогда можно было обменять освобождение политзаключенных на некое смягчение.

В Беларусь в 2020 году даже госсекретарь США Помпео прилетал, они вернули посольство. Но сейчас вводные изменились, идет война.

Скажу больше, этой историей с немцем, которого подвели к смертной казни с расчетом на обмен, он усугубил свою ситуацию.

Понятно, что парня приговорили к смертной казни в расчете на помилование и дальнейший обмен в схеме, которую придумала Москва, чтобы вернуть своих шпионов, уголовников и убийцу Красикова.

Но этот приговор Лукашенко скоро не простится, даже при том, что он делает какие-то точечные освобождения политзаключенных. При этом он тут же набирает новых и торгуется. Это бесконечный конвейер.

Поэтому в условиях войны Запад на такое не поведется. Не думаю, что Беларуси снова светит потепление отношений.

Хотя он продолжает набирать заложников, и иностранцев в том числе. В России это известная практика, но там масштаб другой, им есть чем торговаться.

А этот периферийный, колхозный товарищ хочет тоже иметь отношение к большой политике, — сказал Фейгин.

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