Население Израиля достигнет 10 миллионов человек 25.09.2024, 15:12

Уже через несколько недель.

Накануне еврейского Нового года в Израиле будут проживать почти 10 миллионов израильтян, свидетельствуют данные Центрального статистического бюро (ЦСБ), опубликованные 25 сентября, Пишет сайт «Детали».

По данным ЦСБ, 78,6 процента израильтян — это евреи и другие (христиане неарабского происхождения, представители других религий и люди, не имеющие религиозной классификации в министерстве внутренних дел), 21,4 процента — арабы. Кроме того, в статистику были включены иностранные рабочие.

В уходящем по еврейскому летоисчислению году население Израиля увеличилось примерно на 118 тысяч человек. Темп прироста составил 1,2 процента. В 5784 году в Израиле родилось около 183 тысяч младенцев и умерло около 55 тысяч человек.

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