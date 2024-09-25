В Островецком районе мужчина выпил жидкость из бутылки от газировки и оказался в реанимации 25.09.2024, 15:25

Эксперты рассказали, что в ней было.

В Островецком районе 52-летний мужчина едва не погиб, выпив из бутылки от газировки яд для травли колорадского жука, сообщили в пресс-службе Госкомитета судебных экспертиз (ГКСЭ).

Как выяснилось, химическое вещество перелили в бутылку из-под прохладительного напитка с заводской этикеткой близкие потерпевшего. В один из дней мужчина сделал несколько глотков из емкости и почувствовал себя плохо.

Медики доставили его в реанимационное отделение больницы с диагнозом «отравление неизвестным ядом». К счастью, врачам удалось спасти сельчанина.

«Согласно заключению эксперта, в исследованной жидкости содержался хлорпирифос. Хлорпирифос представляет собой фосфорорганический пестицид, который используется в сельскохозяйственных культурах для уничтожения вредителей. По параметрам острой токсичности для человека относится к высокоопасным веществам, может привести к летальному исходу», — сообщили в ГКСЭ.

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