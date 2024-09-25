В Мозыре для чиновников купили «золотые» значки

В Мозыре для чиновников купили «золотые» значки2
- 25.09.2024, 15:50
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За 22 тысячи тысяч рублей.
К 100-летию Мозырского района, которое отмечали 21 сентября, местные власти заказали 250 юбилейных значков с историческим гербом Мозыря. Каждый из них обошелся в 90 рублей (почти 30 долларов), пишет «Флагшток».
Всего на значки из бюджета потратили 22 500 рублей.
Отмечается, что Мозырский райисполком ранее для этих целей проводил госзакупки. Два тендера — на суммы по девять тысяч рублей (по сто значков) и еще один на 4 тысячи 500 рублей (50 значков).
По условиям торгов, значки должны были быть изготовлены из серебра 925-й пробы, латуни и родия. Нагрудные знаки должны были иметь золочение и упаковку.
Изготовили награды на гомельском предприятии «Кристалл».
Значками наградили чиновников, депутатов, руководителей предприятий и организаций, православных священников. Также несколько наград досталось ветеранам труда.