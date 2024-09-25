В Мозыре для чиновников купили «золотые» значки 2 25.09.2024, 15:50

2,512

За 22 тысячи тысяч рублей.

К 100-летию Мозырского района, которое отмечали 21 сентября, местные власти заказали 250 юбилейных значков с историческим гербом Мозыря. Каждый из них обошелся в 90 рублей (почти 30 долларов), пишет «Флагшток».

Всего на значки из бюджета потратили 22 500 рублей.

Отмечается, что Мозырский райисполком ранее для этих целей проводил госзакупки. Два тендера — на суммы по девять тысяч рублей (по сто значков) и еще один на 4 тысячи 500 рублей (50 значков).

По условиям торгов, значки должны были быть изготовлены из серебра 925-й пробы, латуни и родия. Нагрудные знаки должны были иметь золочение и упаковку.

Изготовили награды на гомельском предприятии «Кристалл».

Значками наградили чиновников, депутатов, руководителей предприятий и организаций, православных священников. Также несколько наград досталось ветеранам труда.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com