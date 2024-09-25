закрыть
25 сентября 2024, среда, 16:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Мозыре для чиновников купили «золотые» значки

2
  • 25.09.2024, 15:50
  • 2,512
В Мозыре для чиновников купили «золотые» значки

За 22 тысячи тысяч рублей.

К 100-летию Мозырского района, которое отмечали 21 сентября, местные власти заказали 250 юбилейных значков с историческим гербом Мозыря. Каждый из них обошелся в 90 рублей (почти 30 долларов), пишет «Флагшток».

Всего на значки из бюджета потратили 22 500 рублей.

Отмечается, что Мозырский райисполком ранее для этих целей проводил госзакупки. Два тендера — на суммы по девять тысяч рублей (по сто значков) и еще один на 4 тысячи 500 рублей (50 значков).

По условиям торгов, значки должны были быть изготовлены из серебра 925-й пробы, латуни и родия. Нагрудные знаки должны были иметь золочение и упаковку.

Изготовили награды на гомельском предприятии «Кристалл».

Значками наградили чиновников, депутатов, руководителей предприятий и организаций, православных священников. Также несколько наград досталось ветеранам труда.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

«Крымские дни» Лукашенко
«Крымские дни» Лукашенко Виталий Портников
Это не случайность
Это не случайность Альфред Кох
Наступить на нож
Наступить на нож Ирина Халип
Знак бездны
Знак бездны Владимир Пастухов