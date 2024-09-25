Российские командиры «обнуляют» своих солдат 2 25.09.2024, 15:55

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А затем объявляют «пропавшими без вести».

Российские военные продолжают жаловаться на массовые случаи так называемого «обнуления» со стороны командования. На фронте попросту происходят внесудебные казни военнослужащих командирами за различные проступки.

Чаще всего таких казненных впоследствии объявляют пропавшими без вести. Фрагмент видео публикует Телеграм-канал «Украина 365».

В социальных сетях появилась новая видео, на котором российский военный жалуется, что ротный с позывным «Пижон» уже казнил таким образом нескольких его сослуживцев и может также казнить его самого. Автор ролика просит не считать его пропавшим без вести в том случае, если он перестанет выходить на связь.

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