Самый большой пингвиненок в мире стал суперзвездой 25.09.2024, 16:06

Он почти вдвое больше сверстников.

Песто вылупился из яйца размером с авокадо 30 января 2024 года в аквариуме Sea Life Melbourne в Австралии. За эти девять месяцев птенец показал невероятный скачок роста — он уже весит 22,5 килограмма. Отметим, что средний вес второго по величине вида пингвинов (Aptenodytes patagonicus) значительно варьируется: от 9,3 до 18 килограммов, пишет «Фокус».

Сотрудники аквариума отмечают, что сегодня Песто близок к достижению своего максимального размера и вскоре, вероятно, пройдет свою первую линьку. В этот момент он потеряет свой пушистый коричневый мех, чтобы обнажить оперение молодого взрослого пингвина под ним. Несмотря на то, что после первой линьки, как считают исследователи, размеры Песто немного уменьшатся по мере взросления, он все еще остается достаточно большим.

В дикой природе королевские пингвины обитают в регионах по всему Южному океану и субантарктическому региону. Птенцы, такие как Песто, постепенно обретают независимость и образуют «ясли» с другими детенышами, однако в аквариуме Sea Life Melbourne Песто, увы, был «единственным детенышем» сезона.

Данные свидетельствуют о том, что на 2020 год дикая популяция королевских пингвинов неуклонно росла и теперь считается «вызывающей наименьшие опасения». Однако длительный цикл размножения делает королевских пингвинов особенно уязвимыми к нарушениям. Более того, в феврале 2024 года птичий грипп добрался до колонии пингвинов в Южной Георгии.

К счастью для Песто, едва ли ему когда-либо придется столкнуться с птичьим гриппом — всю свою жизнь он проведет в вольере, где действуют строгие процедуры биологической безопасности. По словам сотрудников аквариума, все это должно защитить местную популяцию от воздействия вируса. Ученые отмечают, что это является одной из причин, почему пингвины в неволе живут намного дольше, чем в дикой природе.

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