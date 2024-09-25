«Все финансовые показатели просто кричат и бьют в колокола» 25.09.2024, 16:19

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К чему приведет регулирование цен в Беларуси.

Экономистка Алиса Рыжиченко рассказала о печальных последствиях регулирования цен.

— Отпускание цен не предвидится, учитывая то, что инфляция стала набирать обороты, а еще только середина года. Как правило, во втором полугодии инфляция разгоняется, особенно после летних месяцев, когда проходит сезонность, все возвращаются из отпусков и дач и начинают готовиться к школьному сезону, рабочему сезону, Новому году, — рассуждает Алиса Рыжиченко о регулировании цен на «Обычном утре».

По словам экспертки, такое регулирование цен противоречит экономическим принципам и существованию рынка как такового.

— Фактически теряется смысл ведения бизнеса. Допустим, частник закупает товар по одной цене, продает по другой, при этом покупатели готовы покупать этот товар за такую цену. Но власти ему говорят: «Нет, стой, нельзя, давай-ка снижать цену».

Это вмешательство в любой бизнес, будь то частный или государственный.

Но главное, что частный бизнес — основной столп экономики — в таком виде в Беларуси просто теряет смысл.

Конечно, это абсолютно неправильно и неэффективно. Проще дать людям зарабатывать, чтобы они платили из своих доходов налоги и пополняли государственный бюджет. У нас получается наоборот: зарабатывать мы вам не дадим, но при этом в бюджет вы платить обязаны.

В то же время уже все финансовые показатели просто кричат и бьют в колокола о том, что скоро мы не сможем платить ни налоги, ни зарплаты, ни кредиты, — говорит Рыжиченко.

В подтверждение своих слов она приводит несколько показательных примеров.

— Допустим, по логике летом должны быть самые дешевые цены на овощи и фрукты. Тем более сейчас — в августе-сентябре, когда у нас появляется собственная плодоовощная продукция.

Но этого не происходит. Наоборот, мы видим рекордный рост цен — прирост на овощи и фрукты составил 19%. И это, повторю, в сезон. Что же говорить про другие товары?

К концу года, как говорила, инфляция всегда набирает обороты, и это, в первую очередь, коснется тех товаров, которые мы не можем выращивать на своей территории, например, это овощи и фрукты, которые завозят импортом. На них цены не остановятся.

Для белорусских производителей неимоверно растут издержки, в связи с этим цены меняются даже в условиях регулирования цен.

Торговые сети в таких условиях — ограничения торговых надбавок, ограничения рентабельности для частников, в принципе могут выживать только за счет объемов продаж.

Не за счет того, что они зарабатывают, а только за счет того, какое количество они продают. Однако данным преимуществом могут воспользоваться только крупные сети, у которых много магазинов, расположенных в хороших местах, тот же Евроопт.

Магазины, которые ориентировались, скажем, на премиум-сегмент, например, Green, Корона и подобные — им уже гораздо сложнее выживать.

При этом оборотных средств для того, чтобы развиваться, открывать новые магазины, у сетей нет. Они не могут себе этого позволить из-за ограниченных ресурсов. Они и так продержались год, второй, а теперь все идет на спад, рентабельность снижается, количество оборотных средств снижается и возможность тянуть дальше те магазины, которые являются убыточными, низкорентабельными, сокращается.

Это будет приводить к тому, что сети будут принимать решения о закрытии каких-то менее выгодных магазинов, например, в регионах, где серьезную конкуренцию составляет те же евроопты, доброномы и прочие магазины, которые предлагают товары по сниженным ценам.

При этом российская доля в ритейле очень большая. Сейчас мы наблюдаем передел рынка, когда за плюшки, которые Лукашенко получил от России, ему приходится фактически отдавать частный бизнес в руки российских предпринимателей.

По факту забирать, банкротить сети, которыми владели белорусы, и за бесценок отдавать их в руки россиян.

Однако если посмотреть на показатели, то действительно выручка у некоторых сетей выросла на 10-15%. Но, отмечу, прибыль при этом у них пропорционально не растет. Себестоимость выросла еще больше, поэтому чистая прибыль и прибыль от реализации, наоборот, снизилась у всех сетевиков.

А выручка выросла за счет того, что власти активно стимулируют внутренний спрос, людям повышают зарплаты, выдают дешевые кредиты, особенно на товары белорусских производителей.

В августе потребительский спрос вообще вырос на 39% — это рекордные показатели. За счет этого растет и выручка. Но, повторю, это не значит, что растет прибыль, — подчеркнула экспертка.

Особенно ее настораживают возможные последствия такого ручного регулирования, которые могут вызвать взрыв того самого инфляционного навеса.

— Как это будет происходить? С одной стороны, может очень сильно подорожать импорт, когда снимут ограничения. С другой, могут резко начать повышаться цены, и мы увидим двузначное значение по инфляции — в районе 15%.

Могут быть разные сценарии, но то, что рост цен будет, однозначно. И на фоне этого будут сразу снижаться реальные доходы населения. Все повышения зарплат, дешевые кредиты будут съедаться этой инфляцией. И белорусы вновь начнут жить плохо и прямо ощущать это, — предупредила Рыжиченко.

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