«Крымские дни» Лукашенко 1 Виталий Портников

25.09.2024, 16:27

Виталий Портников

Белорусский диктатор сравнялся с Пушилиным.

Встреча Александра Лукашенко с главой оккупационной администрации так называемой «Донецкой народной республики» Денисом Пушилиным не только широко освещалась в медиа, но и стала причиной заявления украинского внешнеполитического ведомства.

В украинском МИД заявили, что «эта встреча является еще одним подтверждением, что позиция нынешней власти Беларуси относительно суверенитета и территориальной целостности Украины продиктована исключительно указаниями Кремля и не имеет ничего общего ни с международным правом, ни с международными обязательствами Республики Беларусь». И обратились напрямую к белорусскому народу, призвав граждан соседней страны осознать, что «на фоне неоднократных контактов должностных лиц Беларуси с российскими марионетками из наших временно оккупированных территорий постоянные заявления Александра Лукашенко о его «теплых чувствах» к «братскому украинскому народу» звучат как насмешка, а его практические действия разрушают принципы добрососедства и взаимного уважения, на которых строились отношения между украинским и белорусским народами».

Однако «дни Республики Крым» в Беларуси, которые проходят как раз в эти дни, куда менее заметны, чем официальные встречи в резиденции Лукашенко. А, между тем, проведение этого мероприятия рассчитано именно на то население, к которому апеллирует официальный Киев. Концерты в Витебске, выставка в Минске, встреча бизнесменов в Бресте… Похоже, таким нехитрым «советским» способом белорусов приучают к российской «нормальности» Крыма. И проведение «дней» оккупированного украинского региона в Беларуси – еще один шаг Лукашенко навстречу Путину. Шаг, который демонстрирует, что никаких возможностей для маневра после подавления народных протестов против фальсификации итогов президентских выборов в 2020 году у Лукашенко уже не осталось.

В прошлом белорусский правитель пытался маневрировать между Россией и ее соседями, отстаивая для себя право «посредника» на постсоветском пространстве. После российско-грузинской войны 2008 года Лукашенко не только не разорвал отношения с тогдашним президентом Грузии Михаилом Саакашвили, но и предоставил ему возможность обнародовать позицию Тбилиси на государственном белорусском телевидении.

В 2014 году он встречается с исполняющим обязанности президента Украины, председателем Верховной Рады Александром Турчиновым – при том, что Кремль называет новое украинское руководство «хунтой». Да и переговоры о прекращении войны на Донбассе проходили именно в Минске, в белорусскую столицу тогда прилетели не только Петр Порошенко и Владимир Путин, но и Ангела Меркель с Франсуа Олландом – это был венец дипломатических успехов Лукашенко. И, разумеется, на этом фоне ни о каких «днях Республики Крым» и речи быть не могло.

Но, видимо, когда Лукашенко понял, что единственная для него возможность сохранения власти – опереться на поддержку Москвы, так как поддержки собственного народа уже нет, он потерял возможность отказывать Путину. И Россия медленно, но верно ведет Лукашенко к признанию ее представлений о «новом мировом порядке» и попранию международного права.

Началось все, кстати, с той же Грузии, когда Лукашенко посетил фактически контролируемую Москвой Абхазию, а затем принял в Минске президента самопровозглашенной республики Аслана Бжанию. Но даже тогда белорусский диктатор пытался убедить мир, что речь идет о частной встрече, а не о переговорах с лидером суверенной страны. Тогдашний министр иностранных дел самопровозглашенной республики Инал Ардзинба, впрочем, говорил о фактическом «экономическом признании» Абхазии Беларусью.

Однако, чтобы там не рассказывал Лукашенко о своей встрече с Бжанией, а вот встреча с Пушилиным это вполне протокольный контакт. И это даже не легитимизация Пушилина, а, уверен, признание того неприятного факта, что уровень самостоятельности Лукашенко вполне сравним с уровнем самостоятельности его гостя из «ДНР».

Осталось только провести «дни Республики Крым», чтобы это окончательно доказать.

Виталий Портников, «Крым.Реалии»

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